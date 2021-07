Das Impfzentrum Kaiserslautern bietet am Mittwoch, 28., und am Freitag, 30. Juli, eine Sonderimpfaktion für Erstimpfungen an. An diesen beiden Tagen können sich Personen, die bislang noch keine Impfung erhalten haben, ohne Terminvereinbarung zwischen 8 und 16 Uhr im Impfzentrum Kaiserslautern impfen lassen.

Wie die Stadt- und die Kreisverwaltung gemeinsam mitteilten, werden bei diesen Sonderterminen keine Zweitimpfungen durchgeführt. Für die Impfung steht mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) zur Verfügung. Je nach Andrang ist mit erhöhten Wartezeiten zu rechnen.

Geimpft werden Personen, die über 18 Jahre alt sind, sowie jüngere Personen, sofern sie nachweislich berufspriorisiert sind – etwa Pflegeschüler aus der ersten oder zweiten Prioritätengruppe. Zu dem Termin sollten der Personalausweis und der Impfpass – falls vorhanden – mitgebracht werden. Es ist auch möglich, die Gesundheitskarte bei der Anmeldung einlesen zu lassen, was die Abwicklung der Datenerfassung beschleunige.

110 000 Impfungen bislang

Im Impfzentrum Kaiserslautern wurden seit der Inbetriebnahme bereits insgesamt über 110.000 Impfungen durchgeführt. „Wir appellieren an die Bevölkerung in Stadt und Kreis, sich impfen zu lassen. Nutzen Sie diese Sonderimpftage, um unkompliziert und ohne Terminanmeldung möglichst schnell den Schutz einer ersten Immunisierung zu erhalten“, appellieren Landrat Ralf Leßmeister und Oberbürgermeister Klaus Weichel in der Mitteilung gemeinsam: „Nur eine möglichst flächendeckende Immunisierung schützt unsere Gemeinschaft vor schweren oder gar tödlichen Corona-Verläufen.“ Je nach Nachfrage seien weitere Sonderimpftermine für August geplant.