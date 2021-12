Die Naturschutzinitiative Pfalzwald wird zum Ende dieses Jahres aufgelöst, das teilt der Verein mit. Nachdem die beiden Zweiten Vorsitzenden zurückgetreten waren, war es der Ersten Vorsitzenden aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, ihren Posten zu behalten. Auch konnte niemand gefunden werden, der sich einer Wahl zum Vorstand stellen wollte, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2021 sollen noch eingefordert werden. Das Vereinsvermögen geht satzungsgemäß an das Bündnis Energiewende für Mensch und Natur e.V. mit Sitz in Argenthal, in dem sich mehr als 50 Bürgerinitiativen gegen Windkraft zusammengeschlossen haben.