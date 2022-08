Was am Dienstag in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Wegen der Haushaltsverfügung der Aufsichtsbehörde ADD und des Widerspruchs des Stadtrates dagegen hat die Stadt keinen genehmigten Etat. Die Verwaltung muss im Einzelfall prüfen, wo Geld fließen kann und wo nicht. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, was der Stand der Dinge bei Einrichtungen, Veranstaltungen und Projekten ist.

Drei Tage Swingen und Feiern in Kaiserslautern: Das haben Geschäftsleute und Gastronomen der Stadt in den vergangenen zwei Jahren genauso vermisst wie die Bürger. Am Donnerstag startet „Swinging Lautern“. Das beliebte Barbarossa-Fest geht in die 18. Auflage.

Das Forstamt Kaiserslautern startet am 1. September in die neue Brennholzsaison. Allerdings wird die Abgabe auf 20 Festmeter pro Haushalt begrenzt. Damit sollen Hamsterkäufe vermieden und der Wald geschont werden.

Das Ende des meteorologischen Sommers am Mittwoch markiert vielerorts das Ende der Freibadsaison. Im Landkreis laden die ersten Freibäder für den kommenden Freitag beziehungsweise Sonntag zu ihren letzten Öffnungstagen ein, spätestens ab Mitte September müssen alle Wasserratten im Kreis bis zum kommenden Jahr auf das Freiluft-Badevergnügen verzichten.

Und im Stadtspaziergang geht’s in den Engelshof: Der war immer eine Wohngegend der kleinen Leute. Und ein Teil davon hatte sogar einen üblen Ruf in der Stadt. Doch die Zeiten haben sich geändert. Auf dem Engelshof findet man zwar heute noch meist kleine, einstöckige Häuser, doch sie sind herausgeputzt, vergrößert und umgebaut worden.

In der Kaiserslauterer Innenstadt ist ein junger Mann urplötzlich mit Pfefferspray besprüht worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.