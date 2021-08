Die Kindsbacher werden wie gewohnt am letzten Wochenende im August ihre Kerwe feiern. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Ortsbürgermeister Knut Böhlke (SPD) sagte: „Es wird jedoch keine Kerweveranstaltung wie sonst geben, aber besser eine Kerwe in abgespeckter Version als gar keine.“ Die Veranstaltung orientiert sich laut Böhlke streng an den Coronavorschriften: Der Kerweplatz wird eingezäunt und es wird Einlasskontrollen geben. Die Namen der Gäste müssen zur Kontaktnachverfolgung dokumentiert werden. Die Besucherzahl ist begrenzt: Gleichzeitig auf den Kerweplatz dürfen nur knapp 500 Besucher. Ein Festzelt wird es in diesem Jahr nicht geben. Für die Verköstigung sorgen die örtlichen Vereine. Wie der Ortsbürgermeister weiter bekannt gab, sind auch mehrere Schausteller vor Ort: So gibt es unter anderem eine Fliegerbahn, ein Kinderkarussell, Los- und Süßigkeitenstände. Der Autoscooter wurde nicht gebucht. Die traditionelle Straußjugend nimmt ebenfalls an der Kerwe teil. Ob es nach der kurzfristig getroffenen Entscheidung des Gemeinderats einen Kerwestrauß und eine Kerwerede geben wird, sei noch offen. „Die Zeit ist halt sehr knapp“, zeigt Knut Böhlke Verständnis dafür, sollte die Straußjugend wegen des kurzen Vorlaufs darauf verzichten.