Die international ausgezeichnete Empolis-Gruppe ist nach behördlicher Zustimmung jetzt Teil der Pro Alpha-Gruppe. Das hat das Kaiserslauterer Unternehmen mitgeteilt.

Pro Alpha ist einer der führenden Anbieter von Software für den Mittelstand. Bereits seit April 2020 arbeiten die beiden Firmen in einer erfolgreichen Partnerschaft zusammen, denn sowohl Pro Alpha als auch Empolis haben ihren Schwerpunkt im produzierenden Gewerbe. Die Übernahme ermögliche eine noch engere Zusammenarbeit und erschließe zusätzliches Wachstumspotenzial, informierte eine Unternehmenssprecherin. Durch die erfolgreiche Anwendung Künstlicher Intelligenz und der Cloud-Expertise von Empolis könnten beide Unternehmen zukünftig gemeinsam Standards in der Entwicklung von Business-Software für den Mittelstand setzen. Empolis hatte 2021 trotz Pandemie das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte, der Softwareanbieter konnte die Zahl seiner Kunden fast verdoppeln. „Daten sind der Treiber für die Künstliche Intelligenz. Die in Business-Software bereits gespeicherten Daten können mithilfe von Empolis in wertvolle Erkenntnisse und bessere Entscheidungen umgewandelt werden. Damit erweitern wir die Fähigkeiten des Menschen, ohne diesen zu bevormunden“, sagt Stefan Wess, Gründer und langjähriger geschäftsführender Gesellschafter der Empolis Gruppe. Wess ist mit der Übernahme aus der Geschäftsführung ausgeschieden, steht dem Unternehmen aber weiter beratend zur Seite. Seine Funktion übernimmt der bisherige Co-Vorstand Andreas Klüter. Klüter bekräftigt: „Die Angebote von Empolis und Pro Alpha ergänzen sich hervorragend und werden unseren Kunden und Partnern neue Möglichkeiten bieten.“

Seit rund drei Jahrzehnten ist Pro Alpha mit Sitz in Weilerbach an 49 Standorten weltweit vertreten und sorgt nach eigenen Angaben mit 1700 Mitarbeitern für die intelligente Vernetzung und effiziente Steuerung aller geschäftskritischen Systeme und Kernprozesse.