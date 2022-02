Der Emmerich-Smola-Platz ist ein Privatgrundstück. Er ist jedoch im offiziellen Straßenverzeichnis zu finden. Der Platz Ecke Fliegerstraße/Auf dem Sess ist Grundbesitz des Südwestrundfunks mit der Adresse Emmerich-Smola-Platz1. Weitere Hausnummern mit diesem Namen gibt es nicht. Die meisten Kaiserslauterer Plätze prägen die Umgebung ihres Stadtviertels. Der Emmerich-Smola-Platz schafft das nicht.

Der Bauausschuss des Stadtrats fasste nach umfangreicher Diskussion im Oktober 2011 einen Beschluss, wie es ihn vorher noch nie gab. Der Ausschuss benannte das Privatgrundstück des Südwestrundfunks, Fliegerstraße 36, in Emmerich-Smola-Platz 1 um. Bei der Diskussion im Bauausschuss kamen Bedenken auf, dass es von Privatleuten mit vergleichbaren Freiflächen ebenfalls Wünsche einer „Platzbenennung“ geben könnte. Die Umbenennung ging auf Bitte und Empfehlung des Südwestrundfunks zurück. Die Freifläche war durch den Umbau des Studios entstanden.

Smola kam 1946 nach Kaiserslautern

Professor Emmerich Smola, Studioleiter und Chefdirigent des ehemaligen Rundfunkorchesters Kaiserslautern, wirkte viele Jahrzehnte beim Südwestrundfunk. In seinem Genre hat er in Kaiserslautern ein Stück Kulturgeschichte geprägt. Smola kam 1946 als Kontrabassist des unter der französischen Militärregierung gegründeten Funkorchester nach Kaiserslautern. Bereits zwei Jahre später nahm er die Stelle des Chefdirigenten ein. Im Laufe der Jahre entwickelte er das Orchester des damaligen Südwestfunks weiter. Smola war Abteilungsleiter für Musik und Leiter des Studios Kaiserslautern des damaligen Südwestfunks.

Der Beigeordnete Peter Kiefer nahm an der Platzeinweihung am 19. Januar 2012 Teil. Er unterstrich die Bedeutung Smolas für Kaiserslautern: „Smola hat durch sein Wirken den Ruf Kaiserslauterns als Kulturstadt mitbegründet.“ Dem Chefdirigenten sei es gelungen, Künstler mit großen Namen nach Kaiserslautern zu holen, wie Zarah Leander, Johannes Heesters und Anneliese Rothenberger. Stars wie Erika Köth und Fritz Wunderlich hätten ihre Weltkarriere in Kaiserslautern gestartet.

Die damalige SWR-Landessendedirektorin Simone Sanftenberg sagte bei der Einweihung, dass aus der „anonymen Adresse“ Fliegerstraße 36 für den SWR eine Heimatadresse geworden sei. Unter Emmerich Smola entstanden über 15.000 Musikaufnahmen von der Klassik bis zu Musicals. Nach ihm sind die Musikakademie der Stadt sowie der Konzertsaal im SWR-Studio Kaiserslautern benannt. Emmerich Smola verstarb 2011 in Kaiserslautern.

