Neuer Auftritt im Internet: Die Emmerich-Smola-Musikschule und -Akademie der Stadt Kaiserslautern hat eine neue Homepage. Darüber sind erstmals Online-Anmeldungen zu den Kursen möglich.

„Wir haben die Homepage völlig auf den Kopf gestellt“, sagt Musikschulleiter Max Punstein. Das neue Farbkonzept der Seite richtet sich an den Stadtfarben Rot und Weiß aus. In diesen Tönen ist auch das neue Logo der Musikschule gehalten. Das Design werde sich einheitlich in allen Medien finden, es werde eine neue Broschüre gedruckt und auch die Aufkleber auf den Fenstern der Musikschule passen in das neue, ganzheitliche Konzept.

Inhaltlich wurde die Homepage aktualisiert und übersichtlich gestaltet. Die einzelnen Angebote werden separat vorgestellt, in einem Bereich werden häufige Fragen beantwortet. Für Einheitlichkeit sorgen schwarz-weiß Fotos, die extra für den neuen Internetauftritt aufgenommen wurden, wie Punstein berichtet. Diese Fotos finden sich im Eingangsbereich der Musikschule wieder.

Erstmals ist über die Homepage eine Online-Anmeldung zu allen Angeboten möglich. Dies sei bisher nur schriftlich möglich gewesen. Das Online-Verfahren biete künftig den Vorteil, dass die Musikschule die Anmeldedaten direkt in ihrem System habe. Das bedeute eine enorme Arbeitsentlastung und beseitige eine mögliche Fehlerquelle bei der händischen Datenerfassung, erzählt Punstein.