Die Emmerich-Smola-Musikschule und -akademie feiert im Juli ihren 45. Geburtstag. Drei Tage lang zeigen Lehrer und Schüler ihr musikalisches Können und beziehen dabei die Innenstadt mit ein.

Die Musikschule wurde vor 45 Jahren, genauer am 1. Januar 1977, gegründet. „Es gab damals nur eine Handvoll Lehrkräfte und wenige Schüler“, erzählt Max Punstein, der die Musikschule mittlerweile leitet. Zu der Zeit war sie in der Fruchthalle untergebracht, sein Vater, Paul Punstein, hatte die Leitung kurz nach der Gründung übernommen. „Das Büro meines Vaters, das Sekretariat und das Übungszimmer waren in einem einzigen Raum“, erzählt Max Punstein von den Anfängen.

Heute ist die Musikschule im alten Stadthaus am St.-Martins-Platz untergebracht, das Gebäude wurde vor einigen Jahren saniert. „Wir haben sehr gute Räume hier“, berichtet der Musikschulleiter. In den vergangenen 45 Jahren sei die Musikschule kontinuierlich weiter gewachsen. Mittlerweile gebe es rund 40 fest angestellte Lehrkräfte und pro Woche werden etwa 1000 Schüler im Hauptgebäude unterrichtet. Weiter habe die Musikschule über die Musikakademie viele Kooperationen mit Kindertagesstätten und Ganztagsschulen, hinzu kommt das Projekt Playground, über das musikinteressierte Kinder und Jugendliche kostenfreie Kurse belegen können. Fasst man diese Förderprogramme mit dem Angebot der Musikschule zusammen, sind es insgesamt 70 Lehrkräfte, die rund 2000 Schüler unterrichten.

Viel Musik zum Jubiläum

Am Wochenende des 8., 9. und 10. Juli wird sich alles rund um das 45-jährige Jubiläum drehen: Am Freitag, 8. Juli, geben die Musikschullehrer um 18 Uhr im Deutschordensaal der Sparkasse ein kostenfreies Konzert. Speziell für diesen Anlass seien mehrere Ensembles gegründet worden, darunter Klassik, Jazz und Tango. „An diesem Tag wäre zudem Emmerich Smola, der Namensgeber unserer Musikschule, 100 Jahre alt geworden“, erzählt Punstein.

Am Samstag, 9. Juli, treten ab 14 Uhr bis in den Abend hinein Bands und andere Ensembles auf einer Bühne auf dem St.-Martins-Platz vor der Musikschule auf. „Wir haben ein buntes Programm“, sagt Punstein. Parallel dazu soll in der ganzen Innenstadt Musik erklingen, die Schüler zeigen ihr Können bei einem Straßenmusikwettbewerb. Im vergangenen Jahr hatte der frisch gewählte Eltern-Schülerbeirat der Musikschule dieses Festival nach jahrelanger Pause wieder zum Leben erweckt.

Das große Finale ist für Sonntag, 10. Juli, geplant, dort gibt es ab 11 Uhr ein Konzert, an dem nicht nur Lehrer und Schüler der Musikschule selbst, sondern auch Vertreter einer Partnermusikschule aus Brandenburg mitwirken. Der Eintritt zum Abschlusskonzert sei frei, eine Reservierung sei nicht notwendig, so Punstein. Zu hören gebe es unter anderem Filmmusik, darunter die Titelmusik des Piratenfilms „Fluch der Karibik“.