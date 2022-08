Bei den Deutschen Kanu-Rennsportmeisterschaften in Brandenburg fuhr Emil Flohr als Schlagmann im Vierer zur Meisterschaft der männlichen Jugend über 500 Meter. Es ist nicht der einzige Erfolg, der auf dem Wassersport im Gelterswoog gründet.

Bei der ersten richtig großen Deutschen Meisterschaft nach Corona gaben sich in Brandenburg am Beetzsee, an der komplett sanierten Vorzeigestrecke des Deutschen Kanuverbandes, über 800 Aktive ein Stelldichein. Drei kamen vom Gelterswoog, der mit seinem Niedrigwasser das Training schon arg beeinträchtigt. Aber ...

Am Start waren Liv-Grete Köntopp (1. SKC Kaiserslautern/Paddlergilde Kaiserslautern) und Emil Flohr (ebenfalls SKC/PG). Die beiden, die schon einige Meisterschaftserfahrungen haben, starten unter der Flagge des WSV Mannheim-Sandhofen im Verbund der Renngemeinschaft Baden-Württemberg. Mit Julius Kröner, dem Dritten im Gelterswoog-Bunde, hatte sich ein Vertreter der Paddlergilde-Nachwuchstruppe für seine erste DM Großes vorgenommen. Ist gelungen, das mal vorab.

Mit Gold und einem Deutschen Meistertitel kehrte Emil Flohr an den See zurück. Als Schlagmann saß er im Vierer der männlichen Jugend und haute gemeinsam mit Jaron Schulz (Koblenz), Julian Schmiech (Heilbronn) und Marko Klaas (Mannheim) so richtig einen raus. Der Vierer war nicht zu schlagen, die Jungs gewannen mit einer halben Länge Vorsprung. Im B-Finale auf der Supersprintstrecke über 200 m wurde Emil zudem Vierter.

„Ein Teufelskerl“

„Emil ist ein Teufelskerl, der es geschafft hat, sich durch unermüdlichen Trainingsfleiß binnen eines Jahres von Rang neun bis nun zum Schlagmann des ersten K4-Teams seiner Renngemeinschaft hinaufzuarbeiten“, kommentierte ein stolzer Heimtrainer Jörn von zur Mühlen das Rennergebnis und die Tatsache, dass sein Schüler den K4 zur Deutschen Meisterschaft führte.

Für Liv-Grete Köntopp lief es nach einer verletzungsbedingten Horrorsaison unerwartet gut, obwohl ihr Start bis zum Schluss auf der Kippe stand. Die 15-Jährige wurde im K2 über 500 m der weiblichen Jugend mit ihrer Partnerin Katharina Nicolay (Rheinbrüder Karlsruhe) Vizemeisterin. Die beiden fuhren über die 200 m auf Rang vier. Auch im K4 über 500 m gab es Platz vier. Im K1 (500 m) fuhr sie auf Platz acht im A-Finale. Obendrein gewann sie Silber in der Jahreswertung des Nationalmannschafts-Cups der Jugend. Hier addiert der Deutsche Kanuverband die erfolgreichen Ergebnisse wichtiger Regatten im Kalenderjahr auf.

„Eine Kämpferin“

„Liv ist eine echte Kämpferin, die nie aufgibt und sich auch schwierigsten Herausforderungen stellt. Sie beißt sich mit unbändigem Willen durch, ist seit Jahren ein Vorbild für andere Sportlerinnen und Sportler“, würdigte Heimtrainer Jörn von zur Mühlen die junge erfolgreiche Kanutin.

Der erst 13 Jahre alte Julius Kröner nahm als Süddeutscher Meister am Kanu-Mehrkampf teil, im 28 Teilnehmer starken Feld qualifizierte er sich nach dem Basketballdruckwurf, dem Standweitsprung, 1500-m-Lauf, 100-m-Sprint direkt für den A-Endlauf, ein 1000-m-Rennen. Am Ende stand Julius bei seinem DM-Debüt auf Rang sieben „Das übertraf alle Erwartungen“, zeigte sich die mit nach Brandenburg gereiste Paddlergilde-Trainerin Theresa Ungemach begeistert von dem jungen Kanuten, der sich im Anschluss noch auf der Langstrecke über 2000 m mit der Konkurrenz maß.

Köntopp geht

„Die Trainingsbedingungen am Gelterswoog machen die Leistungen der Sportler umso wertvoller“, zog Ungemach mit Blick auf die Gegebenheiten am heimischen See, fehlendes Wasser, kaum Länge, ein absolut zufriedenes Fazit. Die 15-jährige Liv-Grete Köntopp verlässt den Gelterswoog, geht mit Beginn des neuen Schuljahres nach Leipzig ans Sportinternat. „Wir freuen uns, dass sie dort nun optimale Trainingsbedingungen vorfindet und ihre sportlichen Ziele weiterverfolgen kann“, hofft Theresa Ungemach auf Heimatbesuche am Gelterswoog. Auch Emil Flohr lässt den See ein stückweit zurück, er geht ans Internat nach Mannheim.