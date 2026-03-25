Hyrox ist eine schnell wachsende Sportart, die immer mehr Athleten anzieht. In London fand nun die Europameisterschaft statt.

Gleich mehrere Sportler aus Kaiserslautern nahmen an diesem Event teil und schnitten dort auch sehr erfolgreich ab. Tobias Kiefer ist einer davon. Er nimmt im Sommer auch an der Weltmeisterschaft in Stockholm teil, stellt aber fest, dass die wachsende Popularität der Sportart dafür sorgt, dass die Qualifikation für die großen Wettbewerbe immer schwerer wird.

Bestzeit um zwei Minuten unterboten

Mit seinem österreichischen Doppelpartner Julian Kreutzer belegte der Kaiserslauterer Platz drei im Doppel mit einer Zeit von 50 Minuten und 20 Sekunden. Die beiden unterboten ihre bisherige Bestzeit um fast zwei Minuten. Dabei müssen beide Doppelpartner die acht Kraftübungen und die acht Laufkilometer zusammen absolvieren. Zumindest die Kraftübungen kann man sich aber je nach persönlichem Geschmack und den unterschiedlichen Stärken der Doppelpartner aufteilen: „Wenn einer der Partner ein etwas besserer Läufer ist, beendet er die Kraftübung, damit der andere vor dem Lauf noch einmal kurz durchschnaufen kann. Und je nachdem, wie die Übungen den Partnern liegen, machen die beiden unterschiedlich viele Wiederholungen der jeweiligen Übung.“ Beim Laufen hilft alles nichts, da müssen die Doppelpartner jeweils den kompletten Kilometer absolvieren – und zwar gemeinsam: „Es gibt Judges, die korrigieren, wenn der Abstand zwischen den beiden Doppelpartnern zu groß wird. Mehr als 15 Meter Abstand zwischen den beiden sollten es nicht sein.“ Die Schiedsrichter können Verwarnungen und Zeitstrafen aussprechen, falls die Beiden beim Laufen die Vorgaben nicht einhalten.

Silbermedaille als Zuschlag

Eine Bronzemedaille alleine ist ja schon ein Grund zum Feiern. Eine Staffel aus Kiefer, Doppelpartner Kreutzer, dem Kaiserslauterer Sascha Ahrens, der auch Kiefers Zimmergenosse im Hotel war, und Lukas Zajons aus Bruchsal, holte am Sonntag in der Staffel sogar noch Silber in 49:01 Minuten. In der Staffel müssen die acht Etappen eines Hyrox abwechselnd bewältigt werden, so dass jeder Athlet nur je zwei Übungen plus zwei Kilometer Laufen absolvieren muss. Dazwischen ist Pause, was es ermöglicht, das eigene Programm mit noch höherer Intensität zu abzuleisten.

Auch Torsten Reuter, der ehemalige FCK-Profi, schnitt mit seinem Lauterer Doppelpartner Christoph Baum gut ab. Die beiden erreichten Platz 13 in 56:11 Minuten und schafften dabei ihr Ziel, den Wettbewerb in unter 57 Minuten zu absolvieren. Beide mussten direkt nach dem Wettkampf zurück in die Heimat und konnten den Aufenthalt in der britischen Metropole nicht so genießen wie die anderen Teilnehmer aus der Pfalz. Kiefer: „Wir mussten uns nach dem Doppel am Samstag richtig beeilen, denn wir hatten noch Karten für das Premier League-Spiel Fulham gegen Burnley. Schnell duschen, dann die drei Kilometer zum Stadion laufen und nach dem Spiel schnell zurück, damit wir es zur Siegerehrung schaffen.“ Am gleichen Abend hätte es in London auch noch das EFL Cup-Finale zwischen Arsenal und Manchester City gegeben, aber: „750 Pfund pro Ticket waren uns dann doch ein bisschen zu viel“, sagt Kiefer.

Auch im Einzel zur WM nach Stockholm

Hyrox ist für Kiefer auch eine Möglichkeit, die Welt zu sehen und an Orte zu kommen, die er sonst vielleicht nicht besuchen würde: „Jedes Wochenende gibt es inzwischen zwei bis drei Wettkämpfe irgendwo auf der Welt. Und es gibt auch Athleten, die fast jedes Wochenende irgendwo anders antreten.“ Kiefer dagegen schont seine Kräfte. Vor London hatte er einen zehnwöchigen Trainingsblock eingelegt: „Manche wollen nur Wettkämpfe bestreiten. Aber mir bringen auch Trainingseinheiten enorm viel, außerdem kann ich in dieser Zeit auch eine Fehleranalyse machen.“

Diese Woche gibt es allerdings keine Pause, denn der nächste Wettbewerb für Kiefer steht schon bevor. Im belgischen Mechelen geht es um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Sommer in Stockholm. Im Doppel ist Kiefer genauso wie Torsten Reuter schon qualifiziert, nun will er es auch im Einzel schaffen. Dazu braucht er Platz eins oder zwei im Wettbewerb. Das ist nicht mehr so einfach wie früher, stellt der Lauterer fest: „Immer mehr Leute nehmen an den Hyrox-Wettbewerben teil, das Niveau wird immer besser, und das ist ja auch gut so. Aber die Qualifikation zu schaffen wird deshalb auch immer schwieriger.“