Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland mit dem Eröffnungsspiel zwischen der deutschen Nationalelf und Schottland. Anpfiff in der Münchner Fußball-Arena ist um 21 Uhr.

Ein Public Viewing wie zum DFB-Pokalfinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen auf dem Stiftsplatz wird es in der Stadt zwar nicht geben, wer die Partie aber dennoch gerne in Gesellschaft schauen möchte, muss sich nicht sorgen. Das Spiel wird in zahlreichen Lauterer Gaststätten übertragen. Beispielsweise Kneipen wie der Benderhof, das Hardrock Café, das Snug oder das Café am Markt bestätigten gegenüber der RHEINPFALZ, dass sie das Spiel der deutschen Mannschaft übertragen. Das Glockencafé wird die Partie sowohl drinnen als auch im Hof zeigen und öffnet bereits um 17 Uhr. „Insofern das Wetter stimmt“, wie es vom Hotel Fröhlich in Dansenberg hieß, wird dort draußen die Leinwand ausgezogen. Der Minigolfplatz am Gelterswoog bietet zum Public Viewing auch Live Musik mit „Mr. Z“ und Austin Tyler an. Der Eintritt ist frei. Daneben wird das Spiel in vielen weiteren Lokalitäten zu sehen sein.