Elvis lebt? In Kaiserslautern? Diese Fragen können sich Besucher der Laienspiel-Komödie „Elvis für Fortgeschrittene“ in der Pizzeria am Belzappel beantworten lassen.

Seit Ende Januar proben die „Lautrer Laienspieler“ einmal pro Woche. Ihr Ziel: dem Publikum zwei Stunden lang den Alltag vergessen lassen – mit viel Humor. Gegründet wurde der gemeinnützige Verein im Jahr 2017 von Christine Görner, die auf jahrzehntelange Bühnenerfahrung zurückblickt.

Heute zählt der Verein 15 engagierte Mitglieder. Doch Theater ist weit mehr als das, was im Scheinwerferlicht zu sehen ist. „Wir machen eigentlich alles selbst“, sagt Gründerin Görner. Während einige spielen, kümmern sich andere um Technik, Regie oder Soufflage – wie Görners Sohn Leon, den es nicht ins Rampenlicht zieht. Auch das Bühnenbild entsteht in Handarbeit. Für das aktuelle Stück hat Mitglied Nicole einen angebauten Balkon aus Paletten gebaut, der sogar ein Stück in den Zuschauerraum hineinragt.

Die Handlung des Stücks

Die Truppe spielt im Pfälzischen – mit einer Besonderheit: „Wir lesen den hochdeutschen Text und übersetzen ihn beim Sprechen direkt selbst ins Pfälzische. Das macht jeder individuell für seine Rolle“, erklärt Görner. Das Textlernen erfordere Disziplin und Kreativität. Manche lassen sich zu Hause abfragen, andere nehmen ihre Passagen auf und hören sie im Auto in Dauerschleife, so Görner. Doch Auswendiglernen sei nur die halbe Miete. Die größte Herausforderung sei das Zusammenspiel von Text und Emotion. Sobald Gestik, Mimik und Bewegung dazukommen, „fällt am Anfang erst mal wieder alles runter“, sagt die Theaterleiterin schmunzelnd.

Worum geht es in „Elvis für Fortgeschrittene“? Doro findet im Internet Hinweise, dass Elvis lebt, und nimmt Kontakt zu einer angeblichen Agentin auf. Als Anführerin des „Elvis-lebt-Fanclubs“ ist sie bereit, für ein Treffen zu zahlen. Doros Ehemann Kurt hat genug von der Fanleidenschaft seiner Frau und ruft eine Paartherapeutin an. Es folgt eine klassische Verwechslungskomödie. Denn auch Ally, die Ehefrau von Kurts bestem Freund Hannes, wittert das große Geld – und versucht mit Hannes, den „großen Elvis“ auferstehen zu lassen.

Im Ensemble herrscht akuter Männermangel

Dass sich der Einsatz lohnt, zeigen die vergangenen Jahre. Gestartet mit vier Aufführungen, bespielt die Truppe inzwischen fünf Termine, die regelmäßig hervorragend besucht sind. Die „Lautrer Laienspieler“ besetzen damit scheinbar eine kulturelle Nische in der Stadt. Zwischen Pfalztheater und Fruchthalle wächst offenbar die Nachfrage nach nahbarem, humorvollem Volkstheater.

Besonders die ältere Generation sei dankbar. Die Spielstätte neben der italienischen Gaststätte „Am Belzappel“ ist gut mit dem Bus erreichbar, viele Senioren pilgerten zu den Aufführungen. Auf Wunsch des Publikums gebe es zusätzlich Nachmittagsvorstellungen am Sonntag um 15 Uhr. „Die älteren Leute machen da richtig Party und haben riesigen Spaß“, sagt Görner.

Obwohl das eingespielte Team bereits seit Jahren fest zusammenhält, plagt den Verein ein Problem: akuter Männermangel. Derzeit gehören nur zwei männliche Schauspieler zum Ensemble. Das schränkt die Stückauswahl ein, da viele Komödien auf vier Männer und vier Frauen ausgelegt sind. „Da könnten wir spielen ohne Ende“, seufzt Görner. Der Verein freut sich über jeden theaterbegeisterten Mann, der die Bühne unterstützen möchte.

Info

Die Aufführungen finden am 18., 19. und 26. September sowie am 3. Oktober jeweils um 20 Uhr statt. Die Vorstellung am 20. September beginnt um 15 Uhr. Eintrittskarten kosten zehn Euro und können bei Christine Görner unter 0631 3503199 bestellt werden. Weitere Infos im Netz unter www.lautrerlaienspieler.de.

