Lena Edel von den Linken berichtete in der Ratssitzung am Montag, dass Eltern vor Grundschulen bisweilen sogar auf dem Zebrastreifen parken, um ihre Kinder abzusetzen. Sie warb dafür, das Ordnungsamt solle öfter kontrollieren und so eventuell die Elterntaxis davon abhalten, direkt vorzufahren. Es dürfe nicht soweit kommen, dass etwas passiere.

Laut Oberbürgermeisterin Beate Kimmel sind die Schulen bereits ein Kontrollschwerpunkt. „Aber das ist Sisyphusarbeit.“ Sie werde sich darum bemühen, dass weitere Hol- und Bringzonen etwas ab von den Haupteingängen geschaffen werden, wo sich die Kinder sammeln sollen, um sicherer zu Fuß zum Ziel zu kommen. „Was vor den Schulen passiert, ist von überfürsorglichen Eltern absolut rücksichtlos. Das ist eine Katastrophe“, so Kimmel. Die Kinderunfallkommission tue da schon ganz viel.

Auch der Vorsitzende des Jugendparlaments hatte berichtet, dass parkende Autos auf Radwegen beispielsweise vor dem Rittersberg-Gymnasium Gefahren bergen. Da seien auch schon Unfälle passiert.