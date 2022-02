Um das Ganztages- und Ferienbetreuungsangebot besser an die Bedarfe der Eltern anzupassen, findet im Februar eine Online-Elternbefragung für die Pestalozzi Grundschule statt. Diese richtet sich an alle Eltern der Grundschulkinder sowie die Eltern mit Einschulungskindern aller Kitas im Schulsprengel der Pestalozzi-Schule. Die Umfrage dient als Pilotprojekt und wird gegebenenfalls auf alle Grundschulen der Stadt Kaiserslautern ausgeweitet werden, heißt es aus dem Rathaus.

Bereits jetzt bietet die Stadt an allen Grundschulen ein Betreuungsangebot zusätzlich zu den Unterrichtszeiten an. Um „ein adäquates Angebot bereitstellen zu können“, sei jedoch ein weiterer Ausbau notwendig, der auch die Ferien mit einschließen soll. Dazu benötigt die Stadt die Unterstützung der Eltern, um herauszufinden, welche Bedarfe vorhanden sind. In den Kindertagesstätten und in der Grundschule werden deshalb die Eltern angesprochen und über Aushänge informiert. Sie erhalten dabei einen QR-Code und einen Link, der sie zur direkten Umfrage führt.

„ Ziel ist es, ein attraktives Betreuungsangebot zu gestalten. Daher bitten wir um rege Teilnahme der Eltern an der Umfrage“, so die Beigeordnete Anja Pfeiffer.