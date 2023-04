Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schlechte Stimmung in den integrativen Kindertagesstätten der Lebenshilfe: Wenn das neue Kita-Gesetz so umgesetzt wird wie vorgesehen, befürchten sowohl Eltern als auch Personal um die Qualität der Betreuung. David Lyle, geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe, kündigt derweil juristische Schritte an.

Für Lukas Schur, Elternbeiratsvorsitzender in der Kita Nussbäumchen, ist die Sache klar: „Es soll mal wieder auf Kosten der Schwächsten gespart werden.“ Wenn alles