Bei etlichen Eltern in Kaiserslautern herrscht Verunsicherung. Die Stadt will Hortplätze abbauen und stattdessen die Betreuung an Grundschulen ausweiten. Doch viele Eltern pochen auf die für sie qualitativ und quantitativ bessere Hortbetreuung und fühlen sich von der Stadtverwaltung übergangen.

Die Eltern der Kita Tausendfüßler im Uniwohngebiet traf es am heftigsten und als erste: Erst waren wegen Personalengpässen die Öffnungszeiten im Dezember deutlich eingeschränkt, dann ereilte die Eltern die Botschaft, dass der Hortbereich nach und nach eingestellt werden soll. In der Kindertagesstätte werden – wie meist – nicht nur Kinder im Alter bis zum Schuleintritt betreut, sondern im angeschlossenen Hort auch hauptsächlich Grundschüler. Ein Hort darf bis zum Alter von 14 Jahren besucht werden.

Den Eltern wurde von der Stadt eröffnet, dass der Hort keine neuen Kinder mehr aufnimmt, denn er laufe in den nächsten Jahren aus. Auch die Eltern der Hortkinder an der Villa Winzig in Dansenberg wurden von der Schließungsnachricht überrascht. Hauptgrund dafür ist der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, den die Stadt durch das im Juli in Kraft tretende Neue-Kita-Gesetz erfüllen muss, erläutert Katharina Rothenbacher-Dostert, Leiterin des Referats Jugend und Sport.

Ausgewiesen werden an einer Kita Betreuungsplätze für drei Altersstufen: bis zwei Jahre, von zwei bis Schuleintritt und Schulkinder. Künftig dürfen die Plätze nur mit Kindern der jeweiligen Altersgruppe belegt werden. „In Kaiserslautern fehlen stadtweit für alle Alterskohorten Plätze“, sagt Rothenbacher-Dostert. Der Knackpunkt: „Rechtsansprüche bestehen für Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt.“ Um diesen Anspruch erfüllen zu können, will die Stadt Hortplätze an den Kitas abbauen; den Schulkindern stehe dafür die Betreuung an den Grundschulen zur Verfügung.

Außerdem will die Stadt damit eine gerechtere Verteilung der Hortplätze schaffen: Derzeit gibt es ein klares Übergewicht im Uniwohngebiet. „Früher gab es mal mehr Hortplätze“, die teils wegen mangelnder Nachfrage abgebaut worden seien, sagt die Referatsleiterin. Die Eltern sehen die Sache genau umgekehrt. „Die Hortplätze im Uniwohlgebiet sind nicht ausreichend“, betont Sarah Schmalenberger, Vorsitzende des Stadtelternausschusses, der sich erst am 21. Januar gegründet hat. „Eine gerechte Verteilung hieße: woanders Plätze schaffen statt im Uniwohngebiet abzubauen.“

Der Hauptkritikpunkt der Eltern an den städtischen Plänen liegt jedoch im Unterschied zwischen Hort- und Grundschulbetreuung: Erstens sind laut Schmalenberger die Betreuungszeiten an Schulen zu kurz sowie in den Ferien nicht gesichert, zweitens ist das Personal deutlich schlechter qualifiziert. „An der Grundschule geht die Betreuung bis 14 oder 16 Uhr, im Hort bis 17 Uhr.“ Diese eine Stunde könne für Berufstätige den entscheidenden Unterschied ausmachen. Das sieht Rothenbacher-Dostert nicht als gravierendes Problem: „Unserer Erfahrung nach werden die meisten Kinder um 16 Uhr abgeholt.“ Wolfgang Ernst, stellvertretender Referatsleiter Schulen, fügt jedoch an: „Wenn Bedarf besteht, können die Zeiten bis 17 Uhr ausgeweitet werden.“

Nicht so einfach ist die Sache bei der Versorgung in den Schulferien. „Die Schule darf aus Versicherungsgründen gar keine Betreuung in den Ferien anbieten.“ Stattdessen übernehmen beispielsweise Vereine, der gemeindepädagogische Dienst oder der Stadtjugendring die Betreuung. Wie das Programm in den nächsten Sommerferien aussehen wird, ist laut Ernst noch nicht klar, lediglich eine Ferienschule sei gesichert.

Stadt fordert von Betreuungskräften Qualifizierungsmaßnahmen

Bei der Qualifikation des Personals kann er den Eltern nicht widersprechen: Während am Hort ausgebildete Erzieherinnen arbeiten, sind es bei der Schulbetreuung „zum Beispiel Hausfrauen oder Mütter“, die vom Verein Club Aktiv rekrutiert werden. „Wir stellen aber Voraussetzungen: Im Laufe der Anstellung müssen sie mehrere Qualifizierungsmaßnahmen durchlaufen“, betont Ernst.

Auf die Frage nach dem genauen Plan des Ab- und Aufbaus der Betreuungsplätze verweist Rothenbacher-Dostert auf die Kindertagesstättenbedarfsplanung, dessen neuer Bericht „im Sommer 2021 im Jugendhilfeausschuss beraten und beschlossen“ werde. „Bei der Aufstellung werden Träger- und Elterninteressen berücksichtigt“, betont sie. „Da ist noch Bewegung drin.“ Um die Wünsche der Eltern herauszufinden, hat der Stadtelternausschuss eine Umfrage unter ihnen gestartet.

Dass eine Kinderbetreuung gerade für den Wissenschaftsstandort Kaiserslautern wichtig ist, um gute Kräfte zu gewinnen, betont Leslie Schleese von der Familien-Service-Stelle der Uni. Sie kündigt eine Stellungnahme des TU-Präsidenten Arnd Poetzsch-Heffter an Oberbürgermeister Klaus Weichel an.

Von „erschüttertem Vertrauen“ der Eltern ins Jugendreferat spricht Jessica Borsche, Vorsitzende des Elternausschusses der Kita Tausendfüßler: Die Eltern seien mit der Entscheidung „vor vollendete Tatsachen gestellt worden“. Rothenbacher-Dostert sieht kein Versäumnis bei der Information, lediglich über den Zeitpunkt könne man geteilter Meinung sein. Borsche ist nun jedenfalls froh, dass die Eltern von der Politik Rückhalt bekommen.

Die Grünen hatten schon im Jugendhilfeausschuss Anfang März Informationen angefordert, die SPD hat für die Stadtratssitzung am Montag den Antrag gestellt, die Verwaltung zu beauftragen, für die wegfallenden Hortplätze an den jeweiligen Grundschulen eine „gleichwertige qualitative und quantitative Betreuungsmöglichkeit zu schaffen“. Die SPD will sich laut SPD-Stadtverbandsvorsitzendem Patrick Schäfer auch dafür stark machen, die finanzielle Ausstattung bei der Stellenvergabe zu verbessern.

Die Forderungen der Grünen gehen über den SPD-Antrag hinaus. „Die SPD akzeptiert damit ja implizit den Hortabbau“, sagt Stadtratsmitglied Michael Kunte. „Wir wollen, dass erst die Betreuung an Grundschulen aufgebaut werden soll, bevor die Hortplätze abgebaut werden.“ Ob jedoch so schnell Personal gefunden wird, daran hat er Zweifel.