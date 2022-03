Ab 2026 soll schrittweise ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in Grundschulen eingeführt werden. Darauf bereitet sich die Stadt Kaiserslautern vor. Pilotcharakter hat eine Online-Umfrage bei Eltern von Grundschulkindern der Pestalozzischule. Die könnte beispielgebend für alle Lauterer Grundschulen sein.

Die Online-Umfrage soll ein Einstieg in ein bedarfsorientiertes Angebot für die Nachmittagsbetreuung sein, auch mit Blick auf den Rechtsanspruch, der ab 2026 eingeführt werden soll, sagte Beigeordnete Anja Pfeiffer (CDU) im Jugendhilfeausschuss. Außerdem lote man so aus, welche zusätzlichen Ferienangebote nötig sind, um den Betreuungsanspruch abzudecken. Denn der gelte auch in den Ferien, wie Jan Hastrich vom Referat Jugend und Sport erläuterte. Maximal vier Wochen Schließzeit in den Ferien sollen dann gesetzlich erlaubt sein.

Dreiviertel der Eltern wünschen sich Betreuung in Ferien

Ein Recht auf die Betreuung haben alle Eltern, so Hastrich, erfahrungsgemäß werde sie aber nicht von allen in Anspruch genommen. Mit der Online-Umfrage sollte daher ein Bedarf ermittelt werden. Befragt wurden Eltern, deren Kinder entweder die Pestalozzischule besuchen oder in Kitas im Schulbezirk angemeldet sind. Knapp die Hälfte der Eltern haben eine Rückmeldung gegeben, darunter 65 Prozent der Eltern von Grundschulkindern. Nur wenige Eltern brauchen für ihre Kinder demnach eine Betreuung vor dem Schulbeginn, die meisten wünschen sich allerdings, dass ihr Nachwuchs bis mindestens 16 Uhr betreut wird. Dabei ist den Eltern Flexibilität wichtiger als feste Strukturen. Das bedeute, nicht alle wollen ihr Kind jeden Tag in die Betreuung schicken oder es auch mal früher oder später abholen können, so Hastrich. Über 75 Prozent der befragten Eltern gaben an, dass sie sich auch eine Betreuung in den Ferien wünschen – und zwar gleichmäßig über alle Ferien verteilt.

Mittelfristig Eltern an allen Schulen befragen

Das zeige, so Pfeiffer, dass man die Ferienbetreuung ausbauen müsse. „Wir können nicht über Hortplätze streiten, aber keine Betreuung in den Ferien anbieten“, sagte Pfeiffer. Daher sei man bereits dabei, weitere Angebote zu erarbeiten. Jürgen Jäger, der Vorsitzende des Stadtjugendrings, warb dafür, dabei Verbände und Vereine einzubinden. Wegen der Ganztagsschule sei es für viele Vereine schwer, Schülerinnen und Schüler für die Angebote zu gewinnen. Da seien die Ferien oft die einzige Möglichkeit. „Wir brauchen Sie alle“, machte Pfeiffer deutlich, dass man bei den Ferienangeboten auch mit Vereinen plane.

Mittelfristig, so die Beigeordnete, soll die Umfrage auf alle Schulbezirke ausgedehnt werden, um nach und nach den Betreuungsbedarf für die gesamte Stadt besser abschätzen zu können.