Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach drei Niederlagen in Folge ist dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag in der Ersten Basketball-Regionalliga Südwest der erhoffte Befreiungsschlag geglückt. Die Mannschaft um Rückkehrer Aaron Ellis setzte sich bei den Bona Baskets Limburg mit 78:71 (37:38) durch und fuhr den zweiten Saisonsieg ein.

Kurz vor Spielbeginn fiel in der Halle der Strom aus. Nach 40 spannenden Minuten zog der FCK seinem Rivalen dann endgültig den Stecker. Mit vier verwandelten Freiwürfen knipste Ellis bei seinem