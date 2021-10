Weil die Ellenbrunner Straße in Morlautern derzeit voller Kastanien und Blätter liegt, hat sich ein Anwohner ans Lesertelefon gewendet. Er will wissen, warum die Stadt weder Straße noch Gehweg reinigt.

„In der Ellenbrunner Straße sieht es schlimm aus“, schildert der Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Überall lägen Blätter und Kastanien, auf denen Fußgänger leicht ausrutschen könnten. Was der Leser nicht versteht: Der Spielplatz, der in der Straße liegt, werde von der Stadt gepflegt, nicht jedoch die Straße. Auch andere Straßen in Morlautern würden gereinigt, die Ellenbrunner Straße jedoch nicht, kritisiert der Mann.

Stadtbildpflege handelt beim Spielplatz selbst wie ein Anlieger

Die Stadtverwaltung teilt dazu mit, dass die Ellenbrunner Straße der Anliegerreinigung unterliege. Die Grünflächenunterhaltung der Stadtbildpflege handle demnach selbst wie ein Anlieger und reinige den Spielplatz und den Gehweg bis zur Fahrbahnmitte vor dem Spielplatz. „Auf dem städtischen Grundstück stehen nur Eichen und keine Kastanien“, fügt die Stadtverwaltung hinzu.

Alle anderen Bereiche der Ellenbrunner Straße unterlägen der Anliegerreinigung und müssten von diesen selbst gereinigt werden, betont die Pressesprecherin aus dem Rathaus. Da es sich bei der Ellenbrunner Straße nicht um eine Straße mit Satzungsreinigung handle, übernehme auch die Straßenreinigung diese Aufgabe nicht.