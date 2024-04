Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Alle Vögel sind schon da?“ fragt die Journalistin und Fernsehmoderatorin Ellke Heidenreich bei einem literarischen Streifzug am 17. Mai in der Lauterer Fruchthalle. Die Lesung ist mit Bildern des Fotografen Tom Krausz verbunden, die musikalische Begleitung am Flügel übernimmt Marc-Aurel Floros.

Seit mehr als 20 Jahren reisen Heidenreich und Krausz auf literarischen Streifzügen durch die Welt. Überall treffen sie sonderbare Vögel: in Neuseeland die Pinguine und Albatrosse,