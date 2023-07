Am Wochenende finden am und rund ums Schützenhaus in Steinwenden die große Target-Trophy, Sommerbiathlon sowie ein Jedermann-Biathlon statt. Lust auf Laufen und Schießen?

Die Elite aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland wird am Samstag auf der Anlage in Steinwenden zeigen, was es heißt, schnelle 400 Meter-Geländeläufe mit Schießeinlagen zu verbinden. Gut 50 Sportlerinnen und Sportler werden erwartet, die sich in Vorläufen, den Finalkämpfen und den Staffelwettbewerben nichts schenken werden. Beim Sommerbiathlon, dem Saar-Pfalz-Cup, mit der Wertung zur Pfalzmeisterschaft, finden wie gewohnt der Sprint sowie der packende Massenstart statt.

Wer das mal selbst ausprobieren will, dem steht der Jedermann-Biathlon offen. Die Laufstrecke führt über drei Kilometer, unterbrochen von zwei Stopps am Schießstand. Es wird liegend unter Hilfestellung eines Vereinsmitglieds geschossen. Die Treffsicherheit darf vor dem Start schon mal geübt werden.

Die Target-Trophy der Elite startet am 8. Juli, 10 Uhr. Die Finalläufe werden gegen 12 Uhr erwartet. Die Staffeln gehen ab 15 Uhr an den Start. Der Saar-Pfalz-Cup im Sommerbiathlon beginnt am 9. Juli mit dem Sprint um 9.30 Uhr, um 12 Uhr geht der Massenstart los. Das Jedermann-Biathlon beginnt um 15 Uhr. Hierfür ist eine Anmeldung bis Donnerstag beim Veranstalter möglich. Ort der Veranstaltung ist das Steinwendener Schützenhaus in der Bergstraße 7. Weitere Infos im Internet unter www.sv-edelweiss-steinwenden.de.