Fünf Künstlerinnen und Künstler stehen im Finale um den Pfalzpreis für Bildende Kunst 2024. Ihre Arbeiten sind derzeit im Museum Pfalzgalerie (mpk) zu sehen. Der in Speyer aufgewachsene und in New York lebende Elias Wessel zeigt in seiner nominierten Serie „Schöne neue Welt“, wie abhängig wir uns von Handys fühlen können – und welche Schönheit in Zerstörung stecken kann. Ein Gespräch über den großen Teich hinweg.

Ein Handy fällt auf die Straße – oder wird vielmehr aufs Pflaster geschleudert. Andere Telefone geraten unter einen Bus, werden mit