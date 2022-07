Eine Busfahrerin machte am Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße auf sich aufmerksam. Sie winkte einer Polizeistreife zu, anzuhalten. Der Grund: In ihrem Bus saß ein Elfjähriger aus dem Landkreis Südwestpfalz, der nicht mehr wusste, wie er nach Hause kommen soll. Das Kind war in den falschen Bus eingestiegen und nun in Kaiserslautern gestrandet.

Die Beamten konnten helfen. Sie machten die Mutter des Jungen ausfindig. Bis die Frau ihren Sprössling bei der Polizei abholte, durfte der Elfjährige mal hinter die Kulissen einer Polizeiinspektion schauen. Wohlbehalten nahm ihn schließlich seine Mutter in Empfang.