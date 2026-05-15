Von ihren faszinierenden Erlebnissen bei Trainfestival in Innsbruck erzählt die ehemalige Leichtathletin des 1. FC Kaiserslautern, Elena Hartmann.

Elena Hartmann aus Börrstadt, ehemalige Leichtathletin des 1. FC Kaiserslautern, hat neue Herausforderungen gesucht – und gefunden. Mit dem Start ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin hat sie den Fokus neu gesetzt, ist jetzt eher auf längeren Strecken als über Hürden unterwegs und hat in den Alpen ein Trailabenteuer in Angriff genommen. Wie es ihr dabei erging, erzählt sie hier.

Große Vorfreude auf den Trail

„Letzten November habe ich mich für die 69 Kilometer mit 2680 Höhenmetern beim Trailfestival in Innsbruck angemeldet, und je näher der 2. Mai rückte, desto größer wurde auch meine Vorfreude. Am Vortag reiste ich an, um meine Startnummer abzuholen und meinen Trailrucksack überprüfen zu lassen. Bei offiziellen Trailläufen gibt es eine Pflichtausrüstung, die man unterwegs mit sich tragen muss. Dazu gehören zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Kit und eigene Verpflegung.

Ein Blick auf die Nordkette Innsbrucks sowie auf das Höhenprofil meiner Strecke ließen mich mit Respekt zurück: Der steilste Anstieg würde bereits nach den ersten zwei Kilometern starten. Also muss ich mir meine Kräfte so einteilen, dass ich im Anschluss meine Stärke – das Downhill-Rennen – ausspielen kann. Das darauffolgende Höhenprofil war weniger angsteinflößend, und nur am Ende würde mich noch mal ein steilerer Anstieg erwarten.

Heitere Stimmung beim Start

Um 5.48 Uhr fiel der Startschuss. Die Stimmung war heiter, und ich rechnete damit, zehn bis elf Stunden auf den Trails zu verbringen. Die Beine fühlten sich gut an, und ich verfiel in einen lockeren Schritt. Kurz darauf begann der erste Anstieg. Er stellte sich als weniger intensiv heraus als erwartet, was mir Erleichterung für die weiteren Anstiege brachte.

Endlich oben angekommen, freute ich mich unglaublich auf den Downhill, denn ich liebe das Bergab-Laufen. Doch diesmal machten mir die Trails einen Strich durch die Rechnung: Sie waren so schmal, dass es unmöglich war, die Läufer vor mir zu überholen – ich war frustriert. Doch endlich wurden die Wege breiter, und ich konnte es laufen lassen! Kurz darauf war die erste Verpflegungsstation erreicht. Speicher auffüllen: Bananen, Datteln und Co. essen sowie von der Elektrolytmischung trinken – schon befand ich mich wieder auf der Strecke.

Bis ich bei Kilometer 35 die erste Erschöpfung in den Beinen spürte – ich hatte die Hälfte geschafft. Auf den nächsten Kilometern geschah nicht sonderlich viel: Ich genoss das Bergpanorama, das fabelhafte Wetter, sowie den flacheren Streckenabschnitt.

Einen Zahn zugelegt

Wenn man bereits 61 Kilometer in den Beinen hat, quält man sich die letzten Kilometer bis ins Ziel – denkt man. Doch auf den letzten acht Kilometern stand für mich der Endspurt an. Endlich war das Ziel in erreichbarer Nähe. Nur noch einmal 200 Höhenmeter hinauf, bevor es dann in den letzten Downhill und schließlich ins Ziel ging. Ich konnte einen ordentlichen Zahn zulegen und überraschte mich selbst mit dem Tempo, das ich bereit war, anzugehen. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit war ähnlich hoch wie zu Beginn des Rennens, als ich noch frische Beine hatte. Ich ließ die Beine ein letztes Mal das tun, was sie am besten können. Auf der Zielgeraden merkte ich, dass ich gerade nochmal alles gegeben hatte. Doch die Zuschauer trugen mich geradewegs ins Ziel.

Glücklich und stolz auf die Leistung

69 Kilometer mit 2680 Höhenmetern in unglaublichen 9:09:43 Stunden – ich hatte meine Erwartungen immens übertroffen! Ich war glücklich, stolz und mehr als zufrieden mit meiner Leistung. Ich hatte mir mal wieder bewiesen, dass ich zu mehr in der Lage bin, als ich dachte. Ich glaube, das sollten wir öfter tun: uns selbst auf unsere Art zeigen, dass wir mehr können, als wir uns erzählen. Und uns damit daran zu erinnern, an uns selbst und unsere Träume zu glauben – es kann schließlich nur schöner werden!“