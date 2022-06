Diebe haben am Dienstagvormittag in Queidersbach einen E-Scooter gestohlen. Nach Angaben des Eigentümers hatte er den Elektroroller gegen 6.30 Uhr in der Straße „Auf der Heide“ in Höhe des Hauses Nummer 18 abgestellt. Als er ihn rund sechs Stunden später wieder benutzen wollte, war er nicht mehr da, berichtet die Polizei. Hinweise auf mögliche Täter konnte der 51-Jährige nicht geben. Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wer den Roller an sich genommen hat oder damit herumgefahren ist. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0631 3692250 entgegen.