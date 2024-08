Obacht, Fans der elektronischen Musik! Am kommenden Freitag herrscht Tanz-Alarm am Trippstadter Unterhammer. Elektronikmusikant und KI-Spezialist Stephan Baumann alias „Modisch“ holt echtes House-Flair in den idyllischen Biergarten. Was das mit der Lauterer Pfalzgalerie zu tun hat, verriet „Modisch“ vorab in einem Gespräch, das RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Katharina Kovalkov an einer Bushaltestelle mit ihm führte.

Lieber Stephan, du bist kein gewöhnlicher DJ. Du bist promovierter Musik- und KI-Forscher, arbeitest in Berlin und Kaiserslautern am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI). Welche Passion war zuerst da? Und wann begann die eine die andere zu beeinflussen?

Den