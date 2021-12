Maske und 2G – Schlittschuhlaufen auf der Gartenschau funktioniert während der Pandemie anders als davor. Aber es funktioniert. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Anna Kassel testet, ob sie nach drei Jahren Pause sturzfrei durch die Eiszeit kommt, was sich wegen Corona verändert hat, und sie findet heraus, was man besser doppelt dabei hat.

Die Sonne scheint an diesem Dezembertag auf die Dinosaurier vor der Gartenschau. Das genießen auch die übrigen wartenden Besucher: Einige Jugendliche und eine Familie stehen bereits vor dem Eingang. Während die Kinder auf Rollern umherflitzen, sitzen die Erwachsenen auf der Bank und strecken die Nase in die Sonne. Wenn es nur kalt genug wäre, könnte das der perfekte Tag zum Eislaufen im Freien sein. Stattdessen habe ich heute das erste Mal seit Beginn der Pandemie das eisige Vergnügen in der Eishalle der Gartenschau.

Unvermeidbar drängt sich mir die Frage auf, ob ich es überhaupt noch kann. „Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht“, sagt der Mann hinter mir in der Schlange zu seiner Freundin. So richtig zuversichtlich blickt die Frau ihren Partner aber nicht an. Und auch ich bin mir unsicher, ob ich heute sturzfrei davonkomme.

Ab Freitagabend ist durchgängig viel los

Zum Glück ist die Zuschauermenge an diesem Nachmittag begrenzt: „Die meisten kommen am Wochenende, ab Freitagabend ist eigentlich durchgängig viel los“, erklärt mir Klaus Petters, der Betriebsleiter der Eisbahn. Bevor er mir am Ticketverkauf viel Spaß wünscht, muss ich mich als geimpft oder genesen ausweisen. Ungeimpfte Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren müssen einen negativen Test vorweisen. Testen lassen kann man sich direkt vor der Gartenschau. Kinder bis zwölf Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen. Zusätzlich gilt ab dem Eintritt Maskenpflicht – neben und auch auf dem Eis.

Mindestens drei Jahre ist es her, seitdem ich hier das letzte Mal auf den Kufen stand. Als ich die Halle schließlich betrete, werde nicht nur ich nervös: „Weißt du Papa, gestern bin ich so richtig auf den Rücken gefallen“, erzählt der kleine Junge, der sich neben mir auf die Bank setzt, aufgeregt. Die Antwort des Vaters höre ich nicht mehr. Ich steuere auf den Schlittschuhverleih zu. Meine eigenen Schlittschuhe sind mir schon seit Jahren zu klein. Außerdem ist die Ausleihe fast unkomplizierter als die Schlittschuhe durch die halbe Stadt zu schleppen – ich muss nicht mal anstehen. Gegen etwas Geld kann man dort auch Laufhilfen wie einen Pinguin oder einen Eisbär leihen.

Die Anfänger klammern sich anfangs an die Bande

Mittlerweile ist die Eishalle schon etwas voller geworden, einige Ungeduldige warten schon sehnsüchtig auf die Öffnung der Bande. Endlich: Um kurz nach vier wird die Musik aufgedreht, und bunte Lichter huschen neben den ersten Besuchern über die Eisfläche. Auch für mich geht es aufs Eis. Während viele Anfänger sich nach wenigen Metern noch unsicher an die Bande klammern, flitzen etliche Jugendliche schon gekonnt an mir vorbei: Nach so langer Zeit sind die ersten Schritte etwas wackelig, aber mit jeder Runde werde ich sicherer und stelle fest, dass ich Eislaufen wohl doch nicht verlernt habe. Auch das Pärchen aus der Schlange schlittert durch die Menge. Die Freundin ist – wie ich – noch etwas unsicher, während ihr Partner selbstbewusst in die Kurven fährt. Plötzlich verliert er jedoch das Gleichgewicht und rutscht wenige Sekunden später mit dem Hosenboden übers Eis. Unerschrocken steht er sofort wieder auf und flitzt davon, ein Lachen kann sich seine Freundin aber nicht verkneifen.

Mit der Zeit traue auch ich mir mehr zu und fahre deutlich schneller. Als mich einer der Jugendlichen rückwärts überholt, ist mein neues Selbstbewusstsein aber schon wieder geschwunden und ich mache – außer Atem – eine kleine Pause. „Mami, Mami, sieh mal!“, eine amerikanische Familie, die mir schon vor der Halle begegnet ist, schiebt sich langsam an mir vorbei. Während sich der ältere Junge an einen Pinguin klammert, den er vor sich herschiebt, hangelt sich seine jüngere Schwester an der Bande entlang. Als sie mit Schwung an mir vorbeifährt, lobt die Mutter auf Englisch: „Gut gemacht, weiter so!“ Ich stürze mich wieder in das bunte Treiben und mache einen großen Bogen um eine Gruppe Mädchen, die sich gegenseitig an den Händen halten und sich stützen – ehe sie kurze Zeit später gemeinsam auf dem Eis landen.

Erinnerung für das nächste Mal: Ersatzmaske mitbringen

Als die Laufrichtung nach einer halben Stunde wechselt, bin ich froh, mir ein Getränk mitgebracht zu haben, denn der kleine Crêpes-Stand hat dieses Jahr leider geschlossen. Da auf dem Eis ununterbrochen Maskenpflicht gilt, wäre außerdem eine frische Maske hilfreich gewesen, denke ich. Trotz störendem Mundschutz ist das Angebot für viele eine schöne Abwechslung. Vor einem Jahr musste „KL on ICE“ schließlich vollständig abgesagt werden. Dieses Jahr darf die „Eiszeit“ mit Anmeldung und maximal 150 Besuchern pro Laufzeit wieder stattfinden. „Wir waren bis jetzt selten ganz ausgebucht“, erzählt Petters. An diesem Nachmittag reicht mir die Besucherzahl aber schon. So hat jeder genug Platz und kann ungestört seine Runden drehen. An volle Eishallen vor der Pandemie kann ich mich nämlich noch gut erinnern: Wenig Platz, viele Zusammenstöße und ein völlig zerkratztes Eis. Zwei Stunden mit vielen Kufen haben der Eisfläche auch heute zugesetzt. Um die zerkratzte Fläche nach der Laufzeit zu erneuern, wird eine Pause von einer Stunde eingelegt. „Dann fahren wir mit der Eispflegemaschine übers Eis: Diese hobelt einen halben Millimeter ab, nimmt den abgefahrenen Schnee auf und zieht schließlich eine neue Wasserschicht übers Eis“, sagt Betriebsleiter Petters.

Während ich mich langsam aus meinen dampfenden Schlittschuhen befreie, sehen die Kinder der großen Maschine zu, wie sie eine neue, unberührte Eisfläche zaubert. „Da würde ich jetzt gerne noch mal laufen“, sagt der kleine Junge, der wieder neben mir sitzt, zu seinem Vater. Ich hingegen habe erst einmal genug und bin froh, als ich nach zwei Stunden mit Maske an der frischen Luft wieder durchatmen kann. Ansonsten hat sich am Eislauf-Erlebnis aber nicht viel geändert: Mit müden Füßen, leicht geröteten Wangen und stechenden Oberschenkeln verlasse ich glücklich die Eishalle.