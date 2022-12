Der Wasserstand des Gelterswoogs ist eingefroren: Was im Sommer bei bedrohlich ständigem Sinken noch als gute Nachricht gelten könnte, ist derzeit wegen der niedrigen Temperaturen Wirklichkeit geworden. Doch wer auf die Idee kommen sollte, den See nun zum Schlittschuhlaufen oder für andere Wintersport-Aktivitäten zu nutzen, bewegt sich auf wahrlich dünnem Eis: Die Schicht ist – zumindest noch – so dünn, dass das Betreten lebensgefährlich ist. Deshalb sollten sich Naturliebhaber mit dem Anblick des eisigen Schauspiels bei Spaziergängen um den See begnügen. Am Wochenende soll es weiterhin kalt bleiben, zu Wochenbeginn hingegen werden die Temperaturen voraussichtlich wieder steigen.