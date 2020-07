Die Bauarbeiten an der Eisenbahnunterführung in der Trippstadter Straße gehen endlich weiter. Ab dem kommenden Montag wird das Viadukt für den Autoverkehr in beiden Richtungen für eine längere Zeit gesperrt.

Die Buslinien 105, 106, 107 und 115 werden stadtauswärts ab Hauptbahnhof über die Zollamtstraße umgeleitet. Alle Busse halten dort an der Haltestelle „Nachtschicht“, die Linien 106 und 115 außerdem an der Ersatzhaltestelle „E-Werk“, kurz vor dem Viadukt. Stadteinwärts fahren die Busse nach Angaben der Stadtwerke über die Brandenburger- und Pirmasenser Straße. In Höhe des Stadtparks wird die Ersatzhaltestelle „E-Werk“ eingerichtet.

Auf dem Umleitungsweg der Linien 105 und 107 wird in der Balbierstraße zwischen Buchenloch- und Trippstadter Straße auf der Nordseite ein absolutes Halteverbot erlassen. Die Haltestelle „Post“ entfällt für alle Linien.