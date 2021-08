Seit Dienstag ist die Eisenbahnstraße stadteinwärts gesperrt. Grund sind die Arbeiten an der Fernwärmeleitung durch die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG. Die Sperrung dauert laut SWK bis voraussichtlich Freitag, 3. September, an. Grund ist der Anschluss eines Gebäudes in der Eisenbahnstraße an das Fernwärmenetz.

Die Buslinien 105 und 107 werden über die Richard-Wagner-Straße und Fruchthallstraße zur Stadtmitte umgeleitet. Die Haltestellen Parkstraße und Rosenstraße werden weiter angefahren. Anders die Haltestellen Alleestraße, Finanzamt, Polizeipräsidium und Bismarckstraße, sie entfallen stadteinwärts für die Dauer der Sperrung. Der Verkehr werde über die Richard-Wagner-Straße und den Barbarossaring umgeleitet, wie Hans-Peter Frey, Sprecher der SWK schildert.

Stadtauswärts hat die Baumaßnahme keinen Einfluss auf den Verkehr. Der Verkehr könne Richtung Bahnhof ungehindert fließen.