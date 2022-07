Der Sommer hat Kaiserslautern im Griff: Blauer Himmel und Temperaturen über 25 Grad sind in diesem Jahr bislang keine Seltenheit. Die Eisdiele „Dolomiten“ an der Stiftskirche hatte einen guten Start in diese Eissaison, sagt der stellvertretende Geschäftsführer, Werner Braun. Neben dem Wetter begünstigen Lockerungen der Masken- und Abstandsregelungen die Absätze, das Geschäft habe sich gut von der Pandemie-Flaute erholen können.

Was ist denn in diesem Sommer die beliebteste Eissorte der Kaiserslauterer? Die Antwort auf diese Frage fällt etwas anders aus, als erwartet: So handele es sich nicht um einen der Milcheisklassiker, weder Schokolade noch Vanille oder Erdbeere gehören dazu. „Am besten verkaufen sich, gerade an den besonders heißen Tagen, die erfrischenden Fruchteissorten, wie Mango, Wassermelone oder Limette“, berichtet Braun aus seinem Alltag. Der Verkaufsschlager sei jedoch die Eigenkreation des Hauses „Amoremio“. Unter den rund 30 angebotenen Sorten befänden sich ansonsten kaum Exoten, „Flop-Sorten“, die nicht nachgefragt werden, gebe es keine. Großer Beliebtheit – vor allem jetzt im Sommer – erfreue sich die Waffel als Eis-Gefäß der Wahl. Dazu griffen die Kunden lieber, als zum Becher.

Die Ukrainekrise und die weltpolitische Lage gehen nicht spurlos an der Eisdiele vorbei, wie Braun erklärt: „Die Produktionskosten haben sich insgesamt erhöht.“ Um die Preise im Straßenverkauf gleich lassen zu können, musste die Eisdiele daher jedoch bei den Eisbechern etwas aufschlagen, sagt der stellvertretende Geschäftsführer.