In der Verwaltung haben die Planungen für die Eisbahnsaison 2021/22 begonnen. Die soll – heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus – in jedem Fall stattfinden. Saisonstart ist am 19. November, Saisonende am 13. Februar 2022. Wie der beliebte Kufenspaß im Detail geregelt sein wird, das hängt von der dann gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung ab.

„Wir planen die Eisbahn im Moment gemäß der am Sonntag in Kraft getretenen neuen Landesverordnung und würden dann gegebenenfalls nachsteuern“, sagt Oberbürgermeister Klaus Weichel. „Unser Ziel ist es, bei größtmöglicher Sicherheit wenn möglich alle gewohnten Angebote auf und neben dem Eis zu realisieren. Das umfasst die Möglichkeit der Spindnutzung, der Schlittschuhausleihe und auch die Laufhilfen.“

Allerdings sei, so Weichel, der organisatorische Mehraufwand gegenüber einer „normalen“ Saison nicht zu unterschätzen. So sieht die Corona-Bekämpfungsverordnung für Einrichtungen wie die Eisbahn ein Hygienekonzept, eine Beschränkung der Besucherzahl auf die Hälfte der üblichen Höchstzahl sowie zur Steuerung des Zutritts eine Vorausbuchungspflicht vor. Das System soll so unkompliziert wie möglich umgesetzt werden.

Nach der aktuellen Planung dürfen sich 150 Besucher gleichzeitig in der Halle befinden. Es gilt die 2G-Regel, das bedeutet, Zutritt erlangen lediglich geimpfte oder genesene Personen, Kinder bis einschließlich elf Jahre sowie Schüler. „Welche Möglichkeiten des Nachweises wir hierbei akzeptieren werden, befindet sich gerade in der Abstimmung. Auch Details zum Hygienekonzept wie etwa zur Maskenpflicht und zu den Abstandsregeln werden wir – abhängig von der dann gültigen Verordnung – noch bekannt geben“, erklärt Weichel.