Nach diesem Wochenende wandern bei vielen Kaiserslauterern die Schlittschuhe bis zum nächsten Winter in den Schrank. Denn die Eisbahn auf dem Gartenschaugelände hatte ihre Pforten am Sonntag zum letzten Mal für diese Saison geöffnet.

In der Vorsaison war die Eisbahn der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. 2021/22 konnte seit 19. November unter 2G-Regeln aber wieder Schlittschuh gelaufen werden. Vier Laufzeiten gab es täglich, zu denen je 150 Besucher auf die Eisfläche durften. Tickets konnten online reserviert werden. „Mit der Reservierung hatten wir keine Probleme, es gab keine Überbuchungen“, sagte Ludwig Steiner, Leiter des Referates Jugend und Sport, der ein durchweg positives Fazit der Eislaufsaison zog. Es habe keine besonderen Vorkommnisse oder Straftaten gegeben, auch keine Meldungen, dass die Eisbahn zu einem Corona-Hot-Spot geworden sei. „Wir haben gemerkt, dass der Bedarf in der Stadt da ist, die Kinder und Jugendlichen brauchen das“, so der Referatsleiter.

Ausgebucht, aber nur die halbe Besucherzahl

Die Laufzeiten seien in der Regel ausgebucht gewesen. Aufgrund der Beschränkung auf 150 Gäste erreichten die Besucherzahlen aber nicht das Vor-Corona-Niveau. So zählte die Verwaltung in der Saison 2019/20 zum Stichtag 7. Februar 48.431 Besucher, in der aktuellen Saison waren es 24.767, darunter 14.834 Jugendliche unter 15 Jahren. Wurden in der Saison vor Pandemiebeginn 25.449 Schlittschuhe ausgeliehen, waren es nun 10.460 Schuhe. Bei den Einnahmen liegt die Stadt aufgrund der coronabedingt geringeren Anzahl von Besuchern mit rund 100.000 Euro deutlich unter der Vor-Corona-Zeit. Als Stadt lege man daher drauf, sagte Steiner in der Sitzung des Sportausschusses, bei der die Eintrittspreise für die kommende Eislaufsaison erhöht wurden.