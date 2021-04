Die Kündigung des Mietvertrags für die Veranstaltungshalle auf der Gartenschau zur Nutzung als städtische Eisbahn wird zurückgenommen. Dies kündigte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) am Dienstag im Sportausschuss an.

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte im Zuge der Beratungen zum Doppelhaushalt 2021/2022 die Kündigung, die Oberbürgermeister Weichel gegenüber der Lebenshilfe ausgesprochen hatte, rückgängig gemacht und die Mittel für den Betrieb der Eisbahn in das Zahlenwerk wieder eingestellt.Weichel hatte den Vertrag fristgerecht zum Ende der Eisbahnsaison 2020/2021 aufgekündigt. Er hatte damit argumentiert, dass der Betrieb einer Eisbahn nicht zum Kerngeschäft einer Verwaltung gehöre. Er hatte damit Kosten im Haushalt einsparen wollen.

Der Rathauschef hatte, unabhängig davon, die Eisbahnsaison für dieses Jahr aus Gründen des Infektionsschutzes vor dem Coronavirus abgesagt. Weichel betonte im Sportausschuss, dass der Lebenshilfe damit kein wirtschaftlicher Schaden entstehe. Die Miete für die Veranstaltungshalle werde, wie vertraglich vorgesehen, von der Stadt bezahlt, auch wenn kein Eisbahnbetrieb stattfinde.

Die Stadtverwaltung habe darüber hinaus der Lebenshilfe zugestanden, so erklärte Weichel, die Veranstaltungshalle weiterzuvermieten, damit dort Veranstaltungen stattfinden und Einnahmen fließen können. Damit könne der Verlust, der der Lebenshilfe entstehe, weil sie das Bistro in der Eisbahn in diesem Jahr nicht betreiben könne, gedämpft werden.

Weichel legte im Sportausschuss Zahlen aus der Saison 2019/2020 auf den Tisch, die seine Entscheidung verdeutlichen sollten, als Stadt grundsätzlich auf den Betrieb einer Eisbahn zu verzichten. Er bezifferte dabei das Defizit der Stadt, das mit dem Betrieb der Eisbahn verbunden ist, auf 355.000 Euro. Er gab die Personalkosten mit 330.000 Euro, die Sachkosten mit 238.000 Euro an. Summa summarum: 568.000 Euro an Kosten, denen er Einnahmen von 213.000 Euro gegenüber stellte.

Die Eisbahn hatte in der Saison 2019/2020 51.726 Besucher. Sie hatte damit ein Rekordergebnis erzielt. Die Eisbahn war am 22. November 2019 eröffnet worden und am 16. Februar 2020 zu Ende gegangen.