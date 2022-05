Die Preise für die Eisbahn auf dem Gartenschaugelände steigen – für die meisten Leistungen um 50 Cent. Ab der kommenden Saison zahlen Erwachsene beispielsweise vier Euro Eintritt (bisher 3,50 Euro). Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre müssen drei Euro zahlen (bisher 2,50). Das hat der Stadtrat am Montag mit 37 Ja-, bei acht Nein-Stimmen und einer Enthaltung entschieden. Der Rat folgte damit einer Empfehlung des Sportausschusses. Und wie schon im Ausschuss fand der Antrag der SPD, die Preise für das Schleifen von Schlittschuhen sowie das Ausleihen von Laufhilfen oder Schlittschuhen nicht anzuheben, keine Mehrheit. Auch dafür werden künftig 50 Cent mehr fällig – die Schlittschuhleihe kostet dann beispielsweise vier Euro. Durch die Preiserhöhung nimmt die Stadt pro Saison voraussichtlich 38.000 Euro mehr ein. Wie eine Aufstellung der Stadtverwaltung zeigte, ist der Eintritt in Kaiserslautern verglichen mit anderen Eisbahnen dennoch günstig: In der Zweibrücker Ice Arena zahlen Erwachsene 5,50 Euro, in Neustadt sechs Euro und in der Eishalle am Bruchweg in Mainz sogar 7,50 Euro Eintritt.