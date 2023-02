Wer die Eisbahn auf dem Schillerplatz bislang noch nicht besucht hat, bekommt im Februar dazu noch einmal die Gelegenheit. Die Eventfabrik Rhein-Main und das städtische Citymanagement haben Sonderaktionen vorbereitet. Auch rund um die Faschingstage.

Laut Citymanagement gibt es nun an jedem Wochentag – außer dem Sonntag eine Besonderheit: Montags dürfen Familien die Eisbahn von 15 bis 16.30 Uhr umsonst nutzen. Am Dienstag steht der Nachwuchs im Mittelpunkt, wenn ab 13 Uhr die Kinderdisco auf der Eisbahn beginnt. Immer mittwochs ist von 15 bis 20 Uhr der „Couple Day“. Paare bezahlen dann nur einmal Eintritt. DJ-Rhythmen wabern am Donnerstag über den Schillerplatz (ab 17 Uhr) unter dem Motto „Afterwork on Ice“, freitags steigt ab 18 Uhr der „Après-Ski on Ice“ und samstags, ebenfalls ab 18 Uhr, die Eisdisco.

Ab 16. Februar ist die Eisbahn im Faschingsmodus: Am fetten Donnerstag sowie am Freitag und Samstag locken ein DJ und besondere Getränke, jeweils ab 18 Uhr. Am Sonntag, dem 19. Februar, wird von 13 bis 17 Uhr Kinderfasching gefeiert. Am Rosenmontag und am Faschingsdienstag öffnet die Eisbahn ab 10 Uhr. Alle, die von 16. bis 21. Februar kostümiert erscheinen, erhalten zwei Euro Rabatt auf den Eintrittspreis.

Info

Infos unter https://lautrer-eiszauber.de/