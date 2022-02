Ab kommender Saison sollen die Preise für den Eintritt zur Eisbahn angehoben werden. Die Saison soll voraussichtlich am 18. November beginnen. Wer bis dahin noch einmal aufs Eis möchte, der muss sich sputen.

Seit der Saison 2011/12 seien die Preise bei der Eisbahn nicht mehr angehoben worden, sagte Beigeordnete Anja Pfeiffer am Mittwoch im Sportausschuss. Für die Eiszeit 2022/23 soll das nun geschehen. Fast alle Preise vom Eintritt bis zum Leihen von Schlittschuhen werden – die Zustimmung des Stadtrates vorausgesetzt – um 50 Cent erhöht. Erwachsene zahlen so künftig vier Euro, Jugendliche bis 15 Jahre außerhalb der Ferien 2,50 Euro. Der Eintritt für Erwachsene mit Ehrenamtskarte steigt um 25 Cent auf zwei Euro, die 12er-Karten für Erwachsene und Jugendliche werden je fünf Euro teurer und kosten künftig 40, beziehungsweise 30 Euro.

Mit Blick auf die Haushaltslage der Stadt sei eine Erhöhung angezeigt, heißt es in der Beschlussvorlage. Gemessen an der Saison 2019/20 – im darauffolgenden Jahr war die Eisbahn coronabedingt geschlossen – wird die Preiserhöhung voraussichtlich Mehreinnahmen von rund 38.000 Euro einbringen. „Jede Erhöhung tut weh“, sagte Ursula Düll (CDU). Aber angesichts der Tatsache, dass die Eisbahn schon auf der Kippe gestanden habe, stimme man zu. Der Ausschuss votierte gegen die Stimmen von SPD und Linken für die Anhebung. Der Antrag der SPD, die Preiserhöhung für den Verleih von Schlittschuhen und Laufhilfen sowie das Schleifen Schlittschuhkufen nicht anzupassen, fand keine Mehrheit.

Wer in diesem Winter noch einmal auf das Eis möchte, der muss sich beeilen: Die Eisbahn öffnet am Sonntag zum letzten Mal. Die kommende Saison soll voraussichtlich am 18. November starten. Bis zum 12. Februar 2023 soll dann wieder Schlittschuhfahren möglich sein.