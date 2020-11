Eine 26-Jährige wird verdächtigt, am Mittwoch in einer Tankstelle in der Mainzer Straße ein Eis aus der Tiefkühltruhe genommen und gestohlen zu haben. Doch das war nicht alles, was die Polizei bei ihr fand. Die Frau hatte das Eis in eine Tasche gepackt und den Verkaufsraum verlassen, ohne zu bezahlen. Doch bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten später nicht nur das Eis, sondern auch Drogen. Die Verdächtige hatte Amphetamin in geringer Menge einstecken. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Neben einer Anzeige wegen des Verdachts des Landediebstahls, blickt die 26-Jährige nun auch einem Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.