Weil eine Autofahrerin geblendet war und die Windschutzscheibe ihres Wagens nicht ordnungsgemäß von einer Eisschicht freigemacht hat, ist es am Montagmorgen in der Karl-Marx-Straße zu einem Unfall gekommen. Ein Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtete, fuhr der 23-jährige Radler auf der Bismarckstraße in Richtung Stiftsplatz. Als er am Stiftsplatz nach links in die Karl-Marx-Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 22-jährigen Autofahrerin. Die Frau wollte aus dem verkehrsberuhigten Bereich am Stiftsplatz, von der Rummelstraße kommend, geradeaus in die Bismarckstraße fahren. Die tiefstehende Sonne blendete sie. Dazu kam, dass sie ihre Windschutzscheibe nicht freigekratzt hatte. Wegen der Sonne und der Eisschicht auf der Autoscheibe übersah die Autofahrerin den Fahrradfahrer. Sie stieß frontal mit dem Radfahrer zusammen. Bei dem Unfall wurde der 23-Jährige leicht verletzt. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden.