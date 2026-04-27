Die U19-Junioren des 1. FC Kaiserslautern ziehen ins Achtelfinale der DFB-Nachwuchsliga ein. Dort haben sie sogar Heimrecht.

Es ist der 7. Februar: Die Roten Teufel starten in ihr erstes Spiel der Liga A. Ein Platz unter den Top vier und damit der Einzug ins Achtelfinale lautet das ausgerufene Ziel. Doch von Anfang an ist klar: Leicht wird es nicht werden. In der Gruppe der Roten Teufel warten mit Borussia Mönchengladbach, Bayern München, RB Leipzig und Hannover 96 echte Hochkaräter. Gleich zum Auftakt gelingt aber ein Ausrufezeichen: Der FCK schlägt Bayern München mit 2:0. Es ist der Beginn einer pfälzischen Erfolgsserie.

Nun, rund zweieinhalb Monate später und um einige Grad wärmer, ist am Fröhnerhof klar: Die Roten Teufel haben ihr Ziel erreicht – und wie: Mit dem 3:0 (3:0)-Heimsieg gegen den Berliner AK gelang den Pfälzern am letzten Spieltag der Sprung auf Tabellenplatz zwei. Nur RB Leipzig hat es vor den FCK geschafft. „Wir sind wirklich sehr glücklich über den heutigen Sieg und konzentrieren uns jetzt komplett auf das Achtelfinale“, so FCK-Trainer Eimen Baffoun nach Abpfiff.

Zuhause gegen Cottbus

Der zweite Platz versetzt die Roten Teufel zugleich in eine erfreuliche Lage. Das Achtelfinale gegen Energie Cottbus – den Dritten der Gruppe D – findet vor heimischer Kulisse statt. Besser hätte es für die Roten Teufel nicht kommen können.

Dabei spielten auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen den Pfälzern in die Karten. Hannover besiegte Borussia Mönchengladbach mit 4:1, während Bayern München und RB Leipzig sich 3:3 trennten. Insbesondere der Sieg der Niedersachsen hätte für den FCK aber auch gefährlich werden können. Bei einem eigenen Remis auf dem Fröhnerhof wären die Roten Teufel ausgeschieden.

Schon vor der Pause klare Verhältnisse

Doch soweit sollte es bekanntlich nicht kommen. „Wir haben immer wieder auf die Konkurrenz geschaut. Hannover ist früh mit 1:0 in Führung gegangen. Dementsprechend standen wir schon ein bisschen unter Zugzwang“, erzählt Baffoun. Zittern musste er allerdings nicht lange: Nur kurz nachdem Hannover sich im Parallelspiel in Führung gebracht hatte, zappelte der Ball auch in Kaiserslautern im Netz. Mohamed Benslaiman hatte sich gut auf der Außenbahn durchgesetzt und im Strafraum perfekt auf Dzenan Resic abgelegt, der nur noch einschieben musste (14.).

Es war ein Treffer, der sich bereits länger angedeutet hatte. Die Roten Teufel hatten die Begegnung gegen das Tabellenschlusslicht von Beginn an unter ihrer Kontrolle und behielten sie auch. Rund eine Viertelstunde später wiederholte sich die Torszene. Erneut spielte Benslaiman über die Außenbahn sein schnelles Tempo aus, erneut fand seine Hereingabe Resic (28.) – 2:0! Einen Treffer ließen die Pfälzer noch vor dem Pausenpfiff folgen. Nach einem schnellen Konterspiel der Roten Teufel klärten die Berliner den Ball nur halbherzig. Aus dem Rückraum schloss Kian Ramadani (41.) zum 3:0-Pausenstand ab.

Blick auf die Parallelspiele

Mit dem Seitenwechsel verlor das Spiel auf dem Fröhnerhof etwas an Tempo. Mehrere Wechsel auf beiden Seiten nahmen der Begegnung den Rhythmus. Die Partie wurde hitziger und kampfbetonter – allerdings auch chancenärmer. „Wir wollten das Ergebnis natürlich weiter hochschrauben. Aber man hat gemerkt, dass der Druck etwas abgefallen ist. Da macht man automatisch weniger. Hinzukommen noch die vielen Wechsel“, erzählt FCK-Trainer Baffoun. „Trotzdem sind wir auch mit der zweiten Halbzeit zufrieden. Wir haben defensiv kaum etwas zugelassen und hatten noch ein, zwei Möglichkeiten, nachzulegen.“

Spannender war jedoch der Blick auf die Parallelspiele: Hannover führte inzwischen deutlich gegen Gladbach. München lag dagegen lange gegen Leipzig hinten, erzielte jedoch in der 80. Minute das 3:3. Ein Münchner Sieg hätte die Roten Teufel als dann Drittplatzierter das Heimspielrecht im Achtelfinale gekostet. Doch bis zum Schlusspfiff blieb es beim Remis, während Gladbach mit 1:4 in Hannover baden ging. Für die Fohlenelf besiegelte die Niederlage zugleich auch das Aus in der Liga.

Beste Defensive

In Kaiserslautern dagegen steht fest: Die Reise geht weiter. Und Energie Cottbus ist gewarnt. Mit den Roten Teufeln wartet nicht nur die beste Defensive der Gruppe, sondern zugleich ein gefestigter Zweitplatzierter, der sich auch von einer echten „Hammergruppe“ nicht hat aufhalten lassen.