Nicht nur Touristen, auch Einheimische schauen gern mal auf eine Live-Webcam, um einen Blick aufs aktuelle Geschehen und Wetter zum Beispiel im Zentrum ihrer Stadt zu erhaschen. In Kaiserslautern sucht man danach jedoch vergebens.

„Früher gab es drei Webcams in der Stadt“, erzählt Maja Lutters, „warum jetzt nicht mehr?“ Ihrer Erinnerung nach war eine Kamera auf dem Rathausdach, eine auf dem Stiftsplatz und eine an der Universität. „So eine Webcam stünde doch gerade einer digitalen Stadt nicht schlecht zu Gesicht, oder“, stellt sie in den Raum.

Die Stadtverwaltung bestätigt, dass sie auf dem Rathausdach einst drei Webcams betrieben hat. Die ließen zum Beispiel einen Blick auf den Baufortschritt der Mall zu. Die seien jedoch „nicht mehr funktionsfähig“ und „aus Kostengründen haben wir uns entschieden, sie nicht zu ersetzen und damit dieses Angebot einzustellen“, teilt Stadt-Sprecher Matthias Thomas weiter mit. Inklusive Montage, also Verkabelung, müssten für eine Webcam etwa 1500 Euro angesetzt werden.

Allerdings finde man auf der städtischen Homepage nach wie vor die Webcams im Japanischen Garten. Inwiefern andere Institutionen oder Unternehmen im Stadtgebiet ihre Webcam-Angebote reduziert haben, entziehe sich der Kenntnis der Stadt.

Auch die Uni betreibt keine Webcam auf dem Campus

Auf dem Campus der TU Kaiserslautern gab es vor rund zwei Jahren eine „inoffizielle“ Webcam von der Baustelle des Forschungsneubaus LASE (Laboratory for Advanced Spin Engineering), bestätigt die Pressestelle der Uni. Der Fachbereich Physik habe diese eingerichtet, um ein Zeitrafferfilm vom Baufortschritt machen zu können. Eine offiziell von der TU betriebene Webcam gebe es jedoch nicht.

Sucht man im Internet nach Webcams in Kaiserslautern, findet man noch Relikte von Bildern, teilweise ist bei jenen als Quelle die Stadt angegeben. Eines zeigt einen Blick aufs Pfaff-Gelände. Das stamme „mit Sicherheit“ aus der Webcam der Pfaff-Entwicklungsgesellschaft (PEG), die „bis vor einigen Jahren auf der städtischen Homepage zu sehen war, als es dort noch einen Pfaff-Bereich gab“, erläutert Thomas dazu. „Inzwischen gibt es aber eine eigene Seite der PEG“, die Stadt habe deshalb die Webcam nicht mehr auf ihrer Seite. „Insofern stimmt die Quellen-Angabe kaiserslautern.de nicht mehr.“

Ein weiteres Kamera-Bild, das einmal mit der Quelle kaiserslautern.de und einmal mit autobahn-rlp.de vorhanden ist, kann die Pressestelle nicht zuordnen. „Hier scheint es sich um ein Versehen zu handeln.“