„Wir haben gut zu tun“, sagt Matthias Pallmann-Heger, Vorsitzender des Kaiserslauterer Einzelhandelverbands, mit Blick auf das Wochenende und die Kundenfrequenz in seinem Laden in der Marktstraße. In dem Haushaltswarengeschäft hätten er und seine Mitarbeiterinnen am Samstag und am verkaufsoffenen Sonntag gut zu tun gehabt. Zeit für einen Bummel durch die Stadt blieb da keine: „Aber was ich so auch durch die Schaufenster sehe, ist richtig etwas los in der Fußgängerzone und auf dem Weihnachtsmarkt.“ Er sei mit der Kundenfrequenz zufrieden, berichtet Pallmann-Heger am Sonntagnachmittag. Der Geschäftsmann weist darauf hin, dass es im kommenden Jahr wohl keinen verkaufsoffenen Sonntag am ersten Advent geben wird. Der fällt dann nämlich auf den 3. Dezember, „und nach momentaner Gesetzeslage ist im Dezember kein verkaufsoffener Sonntag erlaubt“. Dass sich bis dahin daran etwas ändert, glaubt Pallmann-Heger nicht.

„Zufriedenstellend, aber an die Vor-Corona-Zeiten kommen wir an verkaufsoffenen Sonntagen wohl nicht mehr heran“, resümierte Bettina Göbelsmann, Vorsitzende der Werbegemeinschaft S+E, am frühen Abend. Die Geschäfte im Gewerbegebiet West, dem Pfalz-Boulevard, die sich am verkaufsoffenen Sonntag beteiligten, seien gut besucht gewesen. „Da war ein entspanntes Einkaufen mit Beratung gut möglich“, schildert Göbelsmann. Die Kundenfrequenz sei deutlich besser als am ersten verkaufsoffenen Sonntag nach Corona (im November 2022). Das lasse sich unter anderem an der Auslastung des Shuttle-Busses zwischen Innenstadt und Gewerbegebiet ablesen.