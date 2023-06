„Wir Händler sind sehr froh, dass in die Diskussion über die Parkgebühren in der City wieder Bewegung kommt“, äußert sich Matthias Pallmann-Heger, Vorsitzender des Einzelhandelsverbands Kaiserslautern, als Reaktion auf den Stadtratsbeschluss, dass in der Richard-Wagner-Straße acht Kurzzeit-Parkplätze eingerichtet werden. Außerdem prüft die Stadtverwaltung, wie hoch der Einnahmeverlust ist, wenn stadtweit die erste halbe Stunde Parken kostenfrei wäre.

Pallmann-Heger: „Das halbstündige freie Parken auf öffentlichen Parkflächen ist ein Wunsch der innerstädtischen Einzelhändler. In unseren Betrieben differenzieren wir zwischen Deckungskauf – konkreter Beschaffungswunsch mit kurzem Aufenthalt – und Erlebniskauf – Bummeln mit Einkaufserlebnis.“ Beide Varianten seien für die Händler „und somit auch für eine Innenstadt existenziell“. Nach Abschaffung der Parkkarte, die diese unentgeltliche halbe Stunde früher gewährleistet hatte, seien die Deckungskäufe massiv zurückgegangen. Betrachte die Verwaltung nun, wie angekündigt, nur die Ausfälle der Parkgebühren, „so bleibt unberücksichtigt, wie sich ein Umsatzverlust der Händler auf deren Gewerbesteuerzahlung auswirkt und somit die Stadt dadurch Einnahmen verliert“, kritisiert Pallmann-Heger.

Die Einzelhändler seien „davon überzeugt, dass dieses halbstündige freie Parken eine Form der Wirtschaftsförderung ist“. Die Wiedereinführung der halben Stunde kostenfreies Parken führe außerdem dazu, so der Verbandssprecher, „dass wir die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten in der City nachhaltig stärken und erhalten“. Man dürfe das ländliche Umland von Kaiserslautern nicht vergessen, „wo viele Leute auf ihre Autos angewiesen sind. Außerdem gilt es auch zu berücksichtigen, dass gewisse Produkte aufgrund von Gewicht oder Umfang nur per Auto transportiert werden können“.

Parkgebühren in der Innenstadt seien ein Standortnachteil gegenüber den unentgeltlichen Parkplätzen auf der „grünen Wiese“, sagt Pallmann-Heger: „Vereinzelte Kurzzeitparkplätze sind zwar ein Entgegenkommen – schaffen aber in ihrer Kleinteiligkeit eher Verwirrung.“ Er plädiert: „Vielleicht brauchen wir in der Diskussion um eine lebendige, frequentierte City weniger Ideologie – dafür mehr Pragmatismus.“