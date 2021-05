Seit dem 16. Dezember lähmt der Lockdown das öffentliche Leben in der Innenstadt. Betreiber inhabergeführter Fachgeschäfte sprechen von einem Drama. Ein Bestell- und Lieferservice reicht nicht bei allen aus, die Kosten zu decken. Eine Momentaufnahme.

„In den vergangenen Tagen wird vermehrt angerufen, doch die Käufe decken nicht einmal zehn Prozent des normalen Geschäfts“, sagt Dirk Grimme, Inhaber von bags & more, einem Fachgeschäft für Taschen, Koffer und Rucksäcke in der Schneiderstraße. Für viele Geschäfte werde es langsam eng. Außer reduzierter Ware werde nichts verkauft. „Uns hat man das Weihnachtsgeschäft und zwei Monatsumsätze genommen“, beklagt er die Situation des stationären Handels.

An neue Ware sei nicht zu denken. „Wenn die kommt, muss sie bezahlt werden. Aber womit?“ Vier Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. Er sei dreimal die Woche im Geschäft, mache bestellte Ware fertig und fahre sie, wenn notwendig, aus. Einer Kundin, die einen Geschenkgutschein anlässlich eines 70. Geburtstages bestellt habe, hat Dirk Grimme noch eine Geburtstagskarte hinzugefügt und den Gutschein frei Haus geliefert. „Alles im Service inbegriffen.“

Von der Politik fühlt sich der Ladeninhaber im Stich gelassen. „Der Branche geht es beschissen. Alle sind am Limit.“ 9000 Euro, die er im März 2020 bekommen habe, hätten hinten und vorne nicht gereicht. Von 3800 Euro, die er jetzt erhalten habe, müsse er 750 Euro an den Steuerberater berappen. Von den zehn Jahren, die Dirk Grimme das Fachgeschäft führt, sei 2019 das beste und 2020 das schlechteste Geschäftsjahr gewesen.

Lockdown besiegelt das Aus nach 35 Jahren

Im „Rucksack“, einem Fachgeschäft für Outdoor, Climbing und Lifestyle in der Marktstraße, herrscht derzeit Ausverkauf. Auf alles gibt’s 30 Prozent und mehr. Möglich sind Online-Bestellungen und eine Abholung der Ware am Laden. „Es wird kein Brüller“, beurteilt Franz Müller die Lage. Für seinen Laden bedeutet der Lockdown nach 35 Jahren das Aus. „Wir würden wohl keinen Ausverkauf machen, wenn wir nicht schließen wollten. Von was sollen wir leben?“ Nur von Kosten ohne Einnahmen sei das nicht möglich, sagt der Ladenbetreiber verbittert. Er habe keinen Nachfolger, verweist er auf sein Alter.

„Wenn man täglich Geld drauflegen muss, beginnt ein langsames Sterben. Wir schließen Ende Februar. Wo werden im Facheinzelhandel noch Gewinne eingefahren“, verweist er auf oft hohe Mieten in der Fußgängerzone. Die Nachfrage stehe in keinem Verhältnis zu den Zahlen, die man benötigte. Auch fließe die staatliche Hilfe nicht so, wie sie notwendig wäre. „Ich bin froh, wenn ich aus der Mühle herauskomme.“ Die nicht verkaufte Ware gedenkt Franz Müller in der kommenden Zeit in einem kurzfristig angemieteten Ladenlokal zum Kauf anzubieten.

An Vorjahresumsatz ist nicht zu denken

Der Blick von Doris Jünemann, Inhaberin von „Success“, einem Modeladen in der Pirmasenser Straße im Unionsviertel, sagt alles. „Die Zeit spricht nicht für uns Einzelhändler“, verweist sie auf die vielen geschlossenen Läden in der City. Eben sei eine Kundin da gewesen und habe bestellte Ware abgeholt. Doris Jünemann hat ihr ein Paket Textilien aus der Herbst- und Winterkollektion zusammengestellt und zur Auswahl mit nach Hause gegeben. „Was die Kundin nicht nimmt, wird sie mir zurückbringen.“ Wintersachen biete sie zu äußerst günstigen Preisen an.

An Vorjahresumsätze sei nicht annähernd zu denken. Und dennoch denkt Doris Jünemann an morgen. „Ich habe neue Ware bekommen und bin dabei umzuräumen.“ Für sie nicht einfach, weil sie die Ware vorfinanzieren muss. „Aber, was soll ich tun? Entweder ich bestelle neue Ware oder ich schließe.“ Vergangenes Jahr, am 10. Februar, hat sie im kleinen Kreis ihr 20. Geschäftsjubiläum gefeiert. Nicht denken darf Doris Jünemann, Mitglied der Aktionsgemeinschaft Unionsviertel, an die Anstrengungen, die die Gemeinschaft der Geschäftsleute in der Pirmasenser Straße zusammen mit dem Initiator Matthias Quinten unternommen hat, das Viertel nach und nach wieder auf Vordermann zu bringen. „All unsere Veranstaltungen in 2020, einschließlich der sieben Matineen, sind weggebrochen“, sagt sie und könnte heulen. Noch gebe es die Aktionsgemeinschaft. „Aber, was wird aus ihr werden?“ fragt sie sich.

Selbstgemachter Katalog kommt gut an

Martin Lübben, Geschäftsführer von Betten Ziegler in der Kerststraße, hatte das Gefühl, dass sein Online-Angebot während des Lockdowns nicht ausreicht. Er ergriff die Initiative, setzte sich vor seinen PC und erstellte eine 16-seitige Zeitungsbeilage in Form eines bebilderten Katalogs über das Winter-Frühjahr-Sommer-Angebot seines Hauses. Verteilen ließ er die Werbeinformation in der RHEINPFALZ. „Die Resonanz war super. Der Katalog kam gut an“, berichtet Martin Lübben von Kundenreaktionen.

Während die Verkaufsräume geschlossen sind, ist das Bettenhaus Ziegler bemüht, Kundenwünsche zu bedienen und vorbestellte Ware zum Abholen bereitzuhalten. „Es ist ein Drama“, beschreibt der Geschäftsführer die aktuelle Lage. „Sollte die Regierung den Lockdown verlängern, sieht es für den innerstädtischen Handel, insbesondere für Modehäuser, düster aus.“ Während Filialisten und Verbrauchermärkte geöffnet hätten und alles verkaufen dürften, sei das dem Textileinzelhandel untersagt. „Eine Wettbewerbsverzerrung, die zum Himmel schreit.“

Seine Mitarbeiter hat Martin Lübben reduziert. Eine staatliche Förderhilfe, die er im Frühjahr bekam, schon wieder zurückgezahlt. Finanziell sei das Unternehmen gesund. Er hoffe, dass der Handel ab dem 15. Februar unter Hygienebedingungen wieder öffnen dürfe. Ansonsten sehe er für den ein oder anderen schwarz.

Bummeln und Begegnungen fehlen derzeit

Matthias Pallmann, Inhaber des Fachgeschäftes für Porzellan, Geschenke und Haushaltswaren, ist mit seiner Lockdown-Lösung zufrieden. „Es läuft sehr gut!“ Natürlich mache er nur einen Bruchteil seines normalen Umsatzes. „Die Leute rufen zwischen 10 und 14 Uhr an, lassen sich beraten, auch Fotos zeigen, bestellen telefonisch oder per E-Mail.“ Der Kunde habe die Wahl, seine Ware am Geschäftseingang selbst abzuholen oder sich seine Bestellung liefern zu lassen.

Gleichzeitig erinnert der Vorsitzende des Kaiserslauterer Einzelhandelsverbandes: „Wir leben vom Erlebniskauf.“ Dazu gehöre das Bummeln durch die Fußgängerzone, der Blick in die Schaufenster, die Begegnung und die Rast in einem Straßencafé. All das fehle im Moment. Insbesondere fehle die Kundschaft von auswärts. Auch die mache unter normalen Umständen gerne einen Einkaufsbummel in Lautern, weiß Matthias Pallmann. „Ich habe wunderbare Ware fürs Frühjahr eingekauft“, ist er gerade dabei, die Ware auszupacken und verkaufsgerecht zu positionieren. Seine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Nicht besetzt ist zurzeit die Bastelabteilung. Staatliche Hilfe habe er bislang glücklicherweise nicht in Anspruch nehmen müssen. Zufrieden ist Matthias Pallmann mit dem Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr. „Für uns war es ein gutes Jahr.“

Der Online-Shop der Tochter hilft

Petra Prottung, Inhaberin des gleichnamigen Modehauses in der Markstraße, profitiert im zweiten Lockdown von einem Online-Shop, den ihre Tochter Katharina auf den Weg gebracht hat. „Eine tolle Unterstützung, die von Kunden gerne angenommen wird.“ Sie lobt ihre Kunden, die auch in der Krise zu ihr halten und vom Angebot Gebrauch machen, online oder telefonisch Ware bestellen und diese freitags und samstags, 10 bis 13 Uhr, im Geschäft abholen. „Auch liefern wir Ware aus.“

Gute Kunden zu haben, sei nicht selbstverständlich. Gleichzeitig steht sie vor dem Problem, dass nicht verkaufte Winterware älter und neue Ware bereits geliefert wird. Wahrgenommen hat Petra Prottung die Lust der Kunden, wieder mal etwas Neues zu kaufen. „Ein ermutigendes Zeichen.“ Härter als der erste Lockdown trifft sie die jetzige Situation. Langsam werde die finanzielle Decke dünn, verweist sie auf den Mittelstand, den die Auswirkungen der Pandemie besonders hart treffe. „Wie die Gastronomie benötige auch der Handel, der die Maßnahmen mitträgt, eine staatlich finanzielle Hilfe.“