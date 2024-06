Mit einem ungefährdeten 4:1 (3:0)-Sieg im Entscheidungsrückspiel gegen den SV Mehlbach hat sich die SG Eintracht Kaiserslautern den Aufstieg in die B-Klasse gesichert. Bereits das Hinspiel hatten die Lauterer mit 7:4 für sich entschieden.

Die Hoffnung auf ein kleines Wunder mussten die Mehlbacher vor 300 Zuschauern bereits nach gut einer Viertelstunde begraben. Zu diesem Zeitpunkt führte die Eintracht bereits durch Tore von Toren Hanf und einem Doppelpack von Marius Schulz mit 3:0. Auch in der Folgezeit kontrollierten die Hausherren das Geschehen, hielten Mehlbach vom eigenen Tor fern und initiierten ihrerseits immer wieder gefährliche Aktionen.

Als Jonas Klaiber nach gut einer Stunde für Mehlbach verkürzte, keimte noch einmal Hoffnung auf. Doch relativ schnell wurde klar, dass die Eintracht nicht gewillt war, die Führung aus der Hand zu geben. Toren Hanf war es vorbehalten, in der 85. Minute die endgültige Entscheidung herbeizuführen. Kurz zuvor wurde der langjährige Eintracht-Keeper Dominik Laufer eingewechselt. Für ihn war es der krönende Abschluss einer 23 Jahre währenden Fußballerkarriere. „Das war mein letztes Spiel, besser kann man seine Laufbahn nicht beenden“, verkündete er nach dem Spiel.

Eine fulminante Runde

Kurios: Während die erste Mannschaft der Eintracht in der Gruppe Süd den achten Tabellenplatz belegte, spielte die Zweitvertretung in der Gruppe Nord eine fulminante Runde. Lediglich die ungeschlagene Übermannschaft vom TuS Finkenbach/Waldgrehweiler verhinderte den direkten Aufstieg der Lauterer, die erst kurz vor Rundenbeginn vom Trainerduo Danny Baumgärtner und Marius Schulz neu formiert wurde. Das Aufstiegsteam wird in der B-Klasse als erste Mannschaft firmieren, wie Kreisvorsitzender Udo Schöneberger auf Anfrage bestätigte.

Dort will der Neuling „die Klasse aktiv aufmischen“, versprüht Baumgärtner bereits große Vorfreude. Für ihn und seinen kongenialen Partner Marius Schulz, der in den Aufstiegsspielen insgesamt fünf Tore erzielte, war „vom ersten Tag an der Aufstieg das Ziel“. Nach einer überragenden Hinrunde, „in der wir auch öfter mal Glück hatten“, leistete sich die Eintracht in der Rückrunde dann doch den ein oder anderen Patzer. Aber auch dank der 21 Saisontore von Pawel Wasiak reichte es am Ende für die Aufstiegsrunde gegen den SV Mehlbach.

Rechtzeitig zum 100. Geburtstag

Rund zehn Jahre nach dem Absturz von der Bezirksliga in die C-Klasse hat die Eintracht wieder ein B-Klassen-Team am Start. Und das genau rechtzeitig zum 100. Geburtstag, den der Verein in diesem Jahr feiert.