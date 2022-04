Die Volkshochschule bietet allen Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, einen Einsteigerkurs Deutsch zum halben Preis an. Die Kurse, die einmal die Woche nachmittags von 13 bis 16.15 Uhr stattfinden, gehen über 15 Termine und haben 60 Unterrichtsstunden. Sie sind für Anfänger und Anfängerinnen ohne Vorkenntnisse. Die Dozenten sprechen russisch. Es handelt sich um kommunikative Deutschkurse. Die Teilnehmer üben wie man seinen Namen sagt, woher man kommt und wichtige Grundkenntnisse für die ersten Schritte im Alltag. Die Teilnehmer erfahren mehr über Kaiserslautern, die deutsche Kultur und Traditionen. Der erste Kurs beginnt am Donnerstag, 7. April, der zweite am Dienstag, 12. April. Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, zahlen in diesem Semester nur die Hälfte der eigentlichen Kursgebühr. Anmeldungen telefonisch oder persönlich bei Sonja Schiederer, 0631 3625823.