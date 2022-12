„Ich war überrascht“, so Rudolf Becker. Dass der Altkanzler der Hochschule Kaiserslautern zwei Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst zum Ehrensenator der Hochschule ernannt wurde, damit hat er nicht gerechnet. Wenn er über mehrere Jahrzehnte die Entwicklung der Hochschule Kaiserslautern mitbestimmt und weiterentwickelt hat, habe er nur seinen Dienst getan. „Mit Herzblut, gerne und gut“, fügt er hinzu.

Beratende Funktion

Im Gegensatz zu seiner Verabschiedung als Kanzler, die 2020 unter Coronabedingungen virtuell stattgefunden hat, bekam er die Ehrensenatorenwürde bei der ersten Sitzung des Senats im Wintersemester 2022/23 in der Aula der Hochschule von Präsident Hans-Joachim Schmidt verliehen. Als äußeres Zeichen der Auszeichnung kann er künftig eine Anstecknadel mit dem Logo der Hochschule tragen. Für Rudolf Becker eine passende Gelegenheit, frühere Kollegen wiederzusehen.

Angenehm an der Auszeichnung sei, dass diese mit keinen Aufgaben verbunden ist. „Ich kann mit beratender Stimme an den Senatssitzungen teilnehmen.“ Die seien dreimal im Semester und abwechselnd an den Hochschulstandorten Pirmasens, Kaiserslautern und Zweibrücken.

Gleich am nächsten Tag war er bereits wieder vor Ort gefragt. Als Vorsitzender des Freundeskreises der Hochschule durfte er bei der Vergabe der Deutschlandstipendien ein Stipendium an einen Studierenden verleihen. Ein wenig bedauert Becker es schon, dass er während seiner Amtszeit nicht mehr die Fertigstellung der Werkstätten und Labore der Hochschule miterleben konnte. „Ich hoffe, dass es vorangeht, möglichst keinen Lieferverzögerungen eintreten und der Bau im nächsten Jahr abgeschlossen werden kann.“

Ende Januar geht es nach Hannover

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, heißt es in einem Lied von Udo Jürgens. Für Rudolf Becker ein Grund, nach vorne zu schauen und sich zusammen mit seiner Frau Annette Ziele für die kommenden Jahre auszuschauen. „Ich bin ein Sonntagskind, habe im Leben viel Glück gehabt und bin froh altersgemäß gesund zu sein.“

Ein Datum ist bereits fix. Am 28. Januar, wird er als langjähriger Vorsitzender des Hochschulinformationssystems (HIS) der Einrichtung in Hannover einen Besuch abstatten und sich bei dieser Gelegenheit das Spiel des 1. FCK gegen Hannover 96 anschauen.