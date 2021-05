Ein Start unter besonderen Bedingungen: Peter Bachmann heißt der neue Chef in der Kantine der Berufsbildenden Schule II in Kaiserslautern. Sein Arbeitsbeginn fiel mit dem ersten Tag im neuerlichen Lockdown zusammen.

Als die Gastronomie zu Wochenbeginn dem Lockdown zum Opfer fiel, hatte der gelernte Koch seinen ersten Arbeitstag in der Schulkantine der Berufsbildenden Schule II Wirtschaft und Soziales. „Kurios“, meint Peter Bachmann mit Blick auf seine erste Woche. Doch der Betrieb von Kantinen sei ja weiterhin erlaubt. Als ihm zu Ohren gekommen ist, dass für die Schulkantine ein neuer Pächter gesucht wird, habe er sich beim Referat Gebäudewirtschaft der Stadtverwaltung beworben und die Stelle auf Anhieb bekommen.

Vor vier Jahren hat sich der 49-Jährige selbstständig gemacht und ist in die Schulgastronomie eingestiegen. Angefangen hat er mit der Kantine der Integrierten Gesamtschule (IGS) Enkenbach-Alsenborn. Hinzu kam die IGS Otterberg. Seit November nun führt er Regie in der Kantine der BBS II, die annähernd 2500 Schüler besuchen.

Die Kantine im Neubau der Berufsbildenden Schule hat er in einem Top-Zustand vorgefunden. „Alles ist funkelnagelneu.“ Leider habe es sich im Schulhaus noch nicht richtig herumgesprochen, dass die Kantine wieder geöffnet hat. Doch mit jedem Tag der Woche sei der Umsatz besser geworden. Leichte und vitaminreiche Kost biete er den Schülern an. Obstbecher und Müsli, Couscous-Salat und Tomaten-Mozarella. Neben belegten Brötchen serviert er zur Mittagszeit ein warmes Gericht. Mal ist es Pasta, mal sind es Käsespätzle. Für den Süßhunger gibt’s Muffins und Donuts. Selbstverständlich gelten die Hygienemaßnahmen und die Abstandsregeln entsprechend der Coronaverordnung, berichtet der Gastronom.

Der verheiratete Vater von zwei kleinen Kindern ist ein Mann vom Fach. In Kaiserslautern aufgewachsen, hat er nach dem Besuch des Rittersberggymnasiums im Hotel-Restaurant „Krone“ im südpfälzischen Herxheim eine Lehre als Koch absolviert. Im Café Schubert in Saarbrücken folgte eine Ausbildung zum Konditor mit Schwerpunkt Pâtisserie. „Hat mir unheimlich Spaß gemacht.“ Bevor Peter Bachmann in Kaiserslautern wieder Fuß fasste, bereiste er auf dem Kreuzfahrtschiff Sagafjord und der Sea Cloud, einem Luxussegelschiff, die Meere der Welt. Die Familie, Freunde und der FCK waren es, die ihn in seiner Heimatstadt wieder haben den Anker werfen lassen.