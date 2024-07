Am 1. Juli 1848 wurde der Streckenabschnitt der Pfälzischen Ludwigsbahn von Kaiserslautern bis Homburg in Betrieb genommen. Abfahrt war damals noch rund ein Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Und die Straße zum Bahnhalt sorgte für einige Diskussionen.

„Der erste Zug fuhr um 9 Uhr in Kaiserslautern ab. Um 11 gab es in Homburg einen Imbiss, und um 12.30 Uhr fuhr der Sonderzug nach Kaiserslautern zurück, wo gegen 3 Uhr in der Fruchthalle ein Mittagessen serviert wurde“. Das geht aus den Unterlagen der Ludwigsbahn über die erste Fahrt auf dem Streckenabschnitt hervor.

Die Pfälzische Ludwigsbahn war eine rund 106 Kilometer lange Eisenbahnstrecke von der „Rheinschanze“, der späteren Stadt Ludwigshafen am Rhein, bis zum Kohlerevier Bexbach. Bevor in Kaiserslautern ein „Hauptbahnhof-Gebäude“ errichtet wurde, gab es Wünsche, die damals noch eingleisige Strecke durch die später benannte Eisenbahnstraße zu führen und bei der im Jahr 1846 fertiggestellten Fruchthalle, also mitten in der Stadt, ein repräsentatives Bahnhofsgebäude zu errichten. Das Ansinnen schien Empörung ausgelöst zu haben. Es wurde verworfen.

Am 13. Januar 1845 beschloss der Stadtrat, Bahnhof und Bahnstrecke „in der Nähe der Stadt“ errichten zu lassen, das hieß damals etwa einen Kilometer vom Zentrum entfernt. Die „Wartegebäulichkeiten“ sollten „der Bequemlichkeit wegen“ auf der Nordseite, also zur Straße hin errichtet werden. Am 28. Februar 1845 kaufte die Eisenbahngesellschaft von der Stadt eine „Ödung von zwei Tagwerk zu 298 Gulden“, das ist ein Teil des heutigen Bahnhofsgeländes. Der Stadtrat beschloss, dass sich Kaiserslautern mit 12.500 Gulden an dem Bahnprojekt beteiligt.

Der leitende Ingenieur des Bahnbaus, Paul Camille Denis, schrieb am 28. Juni 1845 an die Stadt und an das Landkommissariat, „statt der zum künftigen Bahnhof führenden Feldwege“ eine „bequeme und schöne Straße“ zu bauen. Aus dieser Empfehlung entstand die Eisenbahnstraße. Die Straße war im Jahr 1848 fertiggestellt und erhielt ihren Namen.

Warum die Eisenbahnstraße bemängelt wurde

Der Zustand schien jedoch nicht den Vorstellungen von Denis und der Ludwigsbahn-Gesellschaft entsprochen zu haben. Am 5. September 1848 stand im damaligen Kaiserslauterer Wochenblatt: „Die chaussierten Wege nach dem Hauptbahnhof befinden sich im übelsten Zustand. Das können die Stadträte unmöglich auf sich beruhen lassen.“ Die anschließende veröffentlichte Antwort der Stadt lautete: „Bei der Anlage des hiesigen Bahnhofs wurde auf die Straßenverhältnisse keine Rücksicht genommen. Der Bahnhof ist von der Stadt soweit entfernt, dass davon wenig Nutzen versprochen werden kann.“ Außerdem habe die Stadt „bei der Bremerstraße“ ein Viadukt auf ihre Kosten gebaut. Nach der Eröffnung der Bahnstrecke erklärte ein Vertreter der Kommission der Ludwigsbahn am 19. Februar 1849 im Stadtrat, dass die „neugebaute Straße“ zum Bahnhof weder gepflastert noch „chaussiert“ sei. Der Stadtrat erwiderte in der gleichen Sitzung, dass die Stadt „genug Opfer für die Bahnanlage“ gebracht habe und die „Gestaltung der Zufahrtsstraße wenig Nutzen“ verspreche.

Das erste Kaiserslauterer Bahnhofsgebäude soll ein bescheidenes Gebäude gewesen sein. Die Bahn baute ab 1876 in Kaiserslautern das auf der Ansichtskarte aus der Zeit um 1925 abgebildete Hauptbahnhofgebäude mit einer repräsentativen Empfangshalle und einem „Bahnhofsrestaurant“. „Arbeiter aus der ganzen Gegend und aus Italien“ sollen Beschäftigung gefunden haben, berichteten die Zeitungen. Am 18. Dezember 1944 wurde der Hauptbahnhof bei einem Luftangriff zerstört, und die Stadt musste bis zum Neubau im Jahr 1958 warten.