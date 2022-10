In dem Areal entlang der Kaiserstraße am südöstlichen Eingang des Einsiedlerhofes von Kaiserslautern aus kommend soll die Möglichkeit der Nachverdichtung in geregelte Bahnen gelenkt werden. Ein Bebauungsplan soll den Bereich zwischen der Gewerbeimmobilie an der Kreuzung Kaiserstraße/Im Haderwald und dem Bürgerhaus auf der Straßenseite zum Wald hin als urbanes Gebiet ausweisen. Dort soll gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss weiter möglich sein, aber dem Wohnen Priorität eingeräumt werden. Schon der Bauausschuss hatte der Aufstellung eines Bebauungsplanes zugestimmt, der eine Bebauung in zweiter Reihe regeln soll. Der Stadtrat hat diese Entscheidung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig bestätigt. Ebenfalls einstimmig passierte eine Veränderungssperre den Rat. Mit ihr soll verhindert werden, dass Projekte angegangen werden, die dem späteren Bebauungsplan entgegenlaufen. Zudem soll so der Bestand von drei Gebäuden aus den 1920er Jahren gesichert werden.